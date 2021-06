AVANÇO NA IMUNIZAÇÃO

Caminhoneiros, gestantes e puérperas sem comorbidades são vacinados contra a covid-19

CARATINGA- Seguindo as orientações do Ministério da Saúde acerca dos grupos prioritários para a vacinação contra covid-19, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde dará início nesta quarta-feira (16), à vacinação dos caminhoneiros. Também serão vacinadas gestantes e puérperas sem comorbidades.

CAMINHONEIROS

Para os caminhoneiros, além do cartão de vacina e comprovante de residência, será preciso apresentar, no momento da vacinação, algum dos documentos a seguir: carteira de trabalho ou crachá funcional; contracheque com documento de identidade; carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria motorista) e comprovante de inscrição no Registro Nacional te Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

A vacinação acontecerá exclusivamente na Unidade V, de 8h30 às 12h30.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Além de documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência, no momento da vacinação, as gestantes deverão apresentar o cartão de pré-natal, e as puérperas a certidão da criança.

As doses serão aplicadas exclusivamente na Unidade V, de 8h às 16h.