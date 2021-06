A partir desta quarta-feira, dia 16 de junho, gestantes e puérperas sem comorbidades poderão tomar a vacina contra o novo Coronavírus. As doses serão aplicadas exclusivamente na Unidade V, de 8h às 16h.

Além de documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência, no momento da vacinação, as gestantes deverão apresentar o cartão de pré-natal, e as puérperas a certidão da criança.