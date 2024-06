Preso homem que matou mulher a facadas em Dom Cavati

Valquíria Lima Dias, 28 anos, estava grávida

DOM CAVATI – A Polícia Militar prendeu no início da noite desse domingo (16), um homem de 29 anos, que foi o autor de um feminicídio, ocorrido na madrugada do último sábado (15), por volta das 3h. O crime ocorreu na rua Jeremias, bairro Serapião, em Dom Cavati.

Valquíria Lima Dias, 28 anos, foi morta com golpes de faca no interior do banheiro da residência do casal. Os quatro filhos da vítima presenciaram o crime. A Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência e de pronto deu início as buscas pelo autor do crime. “Em relato da testemunha, foi dito que as crianças estavam chorando, gritando, pedindo por socorro. Equipe da Polícia Militar entrou no local da cena do crime, para isolar e viu aquela cena horrível, ela caída dentro do banheiro e as crianças no local, chorando. Tinham quatro crianças, dois filhos mais velhos, de 10 e 12 anos e os dois mais novos, de um e dois anos, filhos dela com o autor do crime. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os serviços de praxe e depois disso, começou o serviço de captura dele”, explicou sargento Marcos.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, Valquíria estava grávida.

De acordo com sargento Marcos, a motivação do feminicídio, seria problemas conjugais. Conforme o militar, a vítima queria terminar o relacionamento, mas o autor não aceitou a decisão. “De acordo com as testemunhas, ela queria terminar o relacionamento com ele e ele não aceitou. Infelizmente ficamos sabendo que já tiveram outros casos de brigas entre eles, mas ela nunca deu queixa. Esse rapaz não é da cidade de Dom Cavati, ele é de Timóteo”, informou o militar.

Prisão do autor

Após o crime, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências na tentativa de localizar o autor. Em um trabalho ininterrupto, que contou com a importante participação da população por meio de denúncias anônimas, no final da tarde de domingo (16), ele foi preso às margens da BR-116, próximo ao trevo de acesso à Ipatinga. A faca utilizada no crime foi apreendida.

“Toda a informação que recebíamos, averiguávamos. Recebemos informações que ele estava às margens do rio Caratinga, no trevo da BR-116 com a 458. Fomos para o local, realizamos cerco e bloqueio para que ele não fugisse para trecho de mata. Ele fez menção de querer fugir, mas se entregou, perguntamos se a faca que estava com ele seria a utilizada no crime e ele confirmou”, contou o sargento Marcos.

O autor já tem passagens pela polícia por roubo e homicídio.