Prefeitura realiza encontro com agentes culturais

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, juntamente com o Conselho Municipal de Políticas Culturais realizou na segunda-feira (27) na Casa Ziraldo de Cultura uma audiência pública visando à participação social com agentes culturais de diversos segmentos de Caratinga para discutir o PAAR – Plano Anual de Aplicação dos Recursos da Lei Aldir Blanc 2. O encontro reuniu 41 agentes culturais e conselheiros do Conselho Municipal de Políticas Culturais com o objetivo de ouvir e discutir as demandas culturais que nortearão o plano de ação anual para o ano de 2024.

O superintendente de Cultura e Esportes Leandro Viana ressaltou a importância do encontro. “Esse talvez seja o principal momento dentre as várias etapas compreendidas nos processos do Plano Nacional da Lei Aldir Blanc, pois é o momento em que os agentes culturais podem opinar sobre as demandas locais para o fomento da cultura, expor ideias, realizar reinvindicações e ajudar na construção de um plano de ação para os recursos de forma coesa e democrática. Nos da Superintendência de Cultura e Esportes ficamos muito felizes com a participação maciça de diversos segmentos da cultura representados na reunião e temos convicção que o encontro contribuirá, significamente, para o fomento da cultura em Caratinga”.