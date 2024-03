Prefeitura pretende doar terreno ao Estado para construção de sede própria dos Bombeiros

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga apresentou à Câmara de Vereadores um projeto de lei buscando autorização para doar ao Governo do Estado de Minas Gerais uma área localizada no Loteamento Moacir Maria, para construção da sede própria do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga.

O documento enviado aos vereadores e assinado pelo prefeito Dr. Welington, cita que é de “grande relevância ao município e ao interesse público, uma vez que irá colaborar para que o Governo do Estado crie uma melhor infraestrutura para o Corpo de Bombeiros Militar realizar plenamente sua função de proteger à comunidade local e ao exercício do dever constitucional de segurança pública”.

O prazo para conclusão da construção da sede, após aprovação do projeto de lei é de três anos, podendo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento.

Atualmente, o Pelotão, que conta com 26 militares, tem área de atuação compreendendo os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Raul Soares, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga, Vargem Alegre, Vermelho Novo.

Em 2015, a unidade foi instalada em uma antiga concessionária de carros, à Avenida Presidente Tancredo Neves, 1141 – Bairro Esplanada. À época, passou por adequações com recursos do estado e da prefeitura, no entanto, quase 10 anos depois, a estrutura apresenta necessidade de algumas reformas.

O projeto de lei, que tramita na Câmara, passará por apreciação dos vereadores. Em seguida, em caso de aprovação, precisa ainda ser sancionado pelo prefeito para que entre em vigor.