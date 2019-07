Prefeitura inicia pavimentação asfáltica em Dom Lara

Drenagem e rede de esgoto também estão previstas nas obras

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga deu início no dia 6 de julho, às obras de pavimentação asfáltica no distrito de Dom Lara, um anseio antigo dos moradores daquela localidade. O valor investido foi de R$ 348.899.96.

De acordo com o executivo, receberão o asfaltamento a Praça José Cardoso de Paiva e a Rua Augusto de Moraes. Além da colocação de asfalto, a obra contemplará outros serviços. “A queixa da comunidade é de que havia infraestrutura adequada nas vias, esgoto em constante manutenção, e o acesso ao cemitério comprometido. Com a obra, a infraestrutura será nova, as vias receberão pavimentação, drenagem e rede de esgoto atendendo todas as normas e especificações exigidas para este tipo de obra”.