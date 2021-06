Prefeitura esclarece cadastro de CPF de moradora do Rio de Janeiro em vacinação da cidade de Entre Folhas

Conforme o executivo, houve um erro de digitação na hora de informar os dados

ENTRE FOLHAS– A Prefeitura de Entre Folhas se pronunciou nesta quinta-feira (10), a respeito de um caso que repercutiu nas redes sociais. Aline Silva Ferreira, do Rio de Janeiro, disse que tentou receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 naquela cidade, mas, foi informada que seu CPF já havia sido usado em Entre Folhas. Ela alegou que nunca esteve em Minas Gerais e registrou uma queixa na polícia.

Por meio de nota, o executivo de Entre Folhas esclareceu que Aline Silva Ferreira não recebeu nenhuma dose do imunizante contra Covid-19, coronavac/ Butantan, na Unidade do programa de Saúde da Família (PSF) Ailton Silveira Tostes do município.

“Houve um erro de digitação na hora de informar os dados da vacinação no Município, no Painel Nacional de Imunização (PNI). Por inconsistência do sistema, os dados de Aline Assis, moradora de Entre Folhas, que recebeu a segunda dose do imunizante no dia 23 de abril de 2021 foram incluídos por engano, no nome de Aline Silva Ferreira”, disse.

A prefeitura ainda informou que notificou a Unidade Regional de Saúde (URS), de Coronel Fabriciano, assim que foram informados. “A Regional liberou o acesso e as informações foram corrigidas no Sistema, possibilitando a moradora do Rio de Janeiro o acesso ao início da imunização contra Covid-19, a partir do momento desta quarta-feira (9)”.