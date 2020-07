Prefeitura divulga receitas recebidas para enfrentamento da pandemia

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga publicou ontem em seu site oficial, as informações referentes às receitas recebidas para o enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. A relação de receitas, conforme divulgado pelo executivo, soma R$ 7.558.182,77.

Conforme relatado na tabela, R$ 3.244.993,71 se tratam de repasse ao município de Caratinga; R$ 77.031,21 repassados à empresa responsável pela hemodiálise; R$ 500.000 do Termo de Compromisso do Ministério Público do Trabalho em face do município de Caratinga para o enfrentamento da covid-19; R$ 498.586,05 em repasses para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora; e repasses para o Casu-Hospital Irmã Denise, somando R$ 3.237.571,80.