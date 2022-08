Prefeitura de Inhapim prepara concurso de melhor prato doce e salgado, além da maior cabeça de Inhame

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim realizará entre os dias 09, 10 e 11 de setembro, a 24ª edição da tradicional Festa do Inhame em Inhapim. Este ano o evento contará com as apresentações musicais dos cantores Dilsinho, Felipe Araújo, Evellin, Thiago Brava, Mumuzinho e Guilherme Batista, e no domingo ocorre o concurso que premiará os melhores pratos doces e salgados a base de inhame, além da maior cabeça do tubérculo.

Para o melhor prato salgado o 1º colocado receberá um forno industrial à gás, o 2º lugar receberá um forno micro-ondas e o 3º colocado receberá um liquidificador.

Na premiação dos melhores pratos doces, o 1º colocado receberá um fogão de cinco bocas com forno, o 2º lugar receberá um forno elétrico e o 3º lugar receberá uma batedeira planetária.

Já para os produtores da maior cabeça de inhame, os prêmios serão assim distribuídos, 1º lugar: uma motosserra Stihl, para o 2º lugar: um lavadora de alta pressão e finalizando, o 3º lugar receberá uma furadeira.

Para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, a realização deste concurso valoriza a gastronomia da nossa terra e incentiva o cultiva do inhame nas propriedades rurais do município. “Inhapim é um município que tem na agricultura familiar sua base econômica. Por ser um município com grande dimensão territorial temos uma produção agrícola diversificada em onze distritos. Na região dos distritos de Tabajara, Bom Jesus, Itajutiba, Novo Horizonte, Jerusalém e São Tomé prevalece a criação de gado de corte e de leite. Já no Córrego dos Brás, São Silvestre, distrito do Alegre, Macadame, Januário e Taquaral prevalece o cultivo do café, hortaliças, frutas, leguminosas e tubérculos, com um grande destaque para o inhame. Realizar a Festa do Inhame é coroar este trabalho do nosso produtor rural e de toda nossa população de Inhapim, que se diverte em um evento saudável, familiar, com total segurança, proporcionando alegria e lazer a população inhapinhense e aos nossos visitantes” informou o prefeito Marcinho.

A 24ª edição da Festa do Inhame ocorrerá entre os dias 09, 10 e 11 de setembro de 2022 no Estádio Municipal Dr. Guilhermino de Oliveira, no centro de Inhapim.

Informações acerca do evento podem ser obtidas através do endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação