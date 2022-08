Atleta caratinguense participa de campeonato internacional de jiu-jitsu

Dalton Danilo foi vice-campeão do Vitória International 2022

DA REDAÇÃO – Dalton Danilo da Silva, 33 anos, faixa preta em jiu-jitsu é vice-campeão internacional no esporte. O atleta caratinguense participou nos dias 6 e 7 desse mês de agosto do “Vitória International 2022”, na capital capixaba Vitória.

Dalton participou da categoria peso pena, Master 1, que é acima de 30 anos. No último sábado (6), a competição foi com pano (com kimono), e a chave tinha sete atletas e no domingo (7), sem pano, com seis atletas.

No primeiro dia o atleta fez uma luta e perdeu a preliminar, já no domingo participou de duas e foi vice-campeão.

No próximo mês de setembro, Dalton completa 14 anos de jiu-jitsu, e ressalta que foi uma experiência incrível participar do campeonato. “Sempre participo dos campeonatos, gosto de competir ne dessa vez foi um nível mais elevado dentro da federação, tinham atletas de todo o mundo, foi muito bom. Quero continuar no esporte enquanto puder’, disse.

A premiação foi medalha e pontuação no ranque para outros campeonatos. Dalton pretende participar no campeonato mundial que acontecerá em setembro na Califórnia. “Quero agradecer as academias Cindra Gold Team e Indominus, e aos meus patrocinadores Mix BBQ, Infocell, Caratinga Moto Peças e Gisela, minha nutricionista”, ressaltou Dalton.