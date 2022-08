Loja Maçônica Caratinga Livre celebra 110 anos

110 anos de fundação. A sessão comemorativa aconteceu no sábado (13) e foi muito prestigiada, contando com a presença de diversas autoridades maçônicas, civis e militares.

O altar foi composto pelo grande comendador do Santo Império Antônio Carlos Barbosa Ramos, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais (GOB/MG), Cléscio Cesar Galvão; venerável mestre da Caratinga Livre Claudio Polidório Coelho; presidente da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa (PAEL/MG) Adriano Adriano Pereira Pinheiro e o venerável da Acácia Vilhavelense do Oriente de Vila Velha/ES, Carlos Eduardo Mofati Andrade de Oliveira.

Durante a sessão foi entregue a Comenda Dom Pedro I a José Alves do Prado, Antônio da Costa Araújo, José de Paula Lima, Ataíde Xavier de Faria, Kdner Andrade Valadares e Sérgio Luís Carvalho.

A Caratinga Livre ainda ofereceu uma placa aos veneráveis mestres, em agradecimento ao desempenho para a construção de sua história nestes 110 anos. Padre Moacir Ramos, pároco da Catedral de Caratinga, também recebeu uma placa de homenagem.

A Sessão ainda teve o Santo Império homenageando a Caratinga Livre, com um diploma de reconhecimento como Escola Padrão de Ensino do Rito Escocês Antigo e Aceito. Já o venerável mestre Claudio Polidório Coelho recebeu um presente em nome do Supremo Conselho do Brasil.

Os festejos de comemoração dos 110 anos da Caratinga Livre encerraram-se com um jantar dançante no Esporte Clube Caratinga.