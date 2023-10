Prefeitura de Inhapim entrega obras de calçamento e drenagem pluvial no distrito de Januário

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim segue entregando obras de mobilidade e infraestrutura urbana e rural em todo município, resultando em melhor qualidade de vida para as pessoas diretamente beneficiadas, que antes da realização das obras, tinham que conviver com o incômodo da poeira e do barro em suas casas.

Na última sexta-feira, (29/9), a Prefeitura de Inhapim promoveu a inauguração das obras de calçamento e drenagem pluvial das ruas Professor Lucas Evangelista de Souza e Padre José de Souza Lucas (no Januário de Baixo) e Serra dos Duarte (no Januário de Cima).

A confraternização de entrega das obras de calçamento no distrito do Januário reuniu dezenas de moradores no “Bar do Lambari” no centro de comunidade, que ouviram atentamente as palavras de gratidão do enfermeiro e atual vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”. “Quero registrar primeiramente minha gratidão à Deus por mais esta oportunidade de, ao lado do meu amigo e prefeito Marcinho, poder entregar mais uma obra para população inhapinhense, obras estas tão importantes para a comunidade do Januário que visam o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas”, informou.

Ao lado dos secretários municipais, e também dos vereadores Carlinhos da Saúde, Coquinho, Marsonnilo e Valdilene Salgado, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” inaugurou as obras de calçamento do distrito do Januário relembrando um episódio de sua vida com o saudoso padre José Lucas de Souza, natural da comunidade e homenageado com o nome de uma das ruas pavimentadas. “É mais um dia festivo em nossa gestão, poder entregar o calçamento e drenagem pluvial da “Serra dos Duarte” e das ruas “Professor Lucas Evangelista de Souza” e “Padre José de Souza Lucas” é a concretização de um sonho tanto para os moradores aqui do local quanto para mim que trafego constantemente por esta região. É importante registrar que o distrito do Januário não possuía nem um metro de calçamento antes destas obras, e graças a Deus e ao nosso trabalho em conjunto com a comunidade e também com a bancada governista na Câmara Municipal, em especial o vereador Carlinhos da Saúde, realizamos a pavimentação com recurso próprio do município”, e foi além, recordando um encontro com o saudoso padre José de Souza Lucas, natural da comunidade. Lembro-me como se fosse hoje, lá em 2016 quando na minha primeira campanha eleitoral eu e minha esposa Érica Barbosa realizávamos uma caminhada pelo centro de Inhapim, dialogando com as pessoas e mostrando nosso plano de governo, oportunidade que tivemos a grata satisfação de, em frente a Caixa Econômica Federal, encontrar com o padre “Zé Lucas”, que naquele momento nos abraçou e nos abençoou dizendo acreditar em nossas propostas e em nosso trabalho, saímos daquele breve diálogo com as energias renovadas e revigorados, tendo a certeza que estávamos no caminho certo e que podíamos como sempre fizemos, confiar nas promessas de Deus em nossas vidas. Hoje em meu segundo mandato como prefeito de Inhapim não temos a presença física do saudoso Padre “Zé Lucas” aqui conosco partilhando sua sabedoria, mas por outro lado, tenho a oportunidade e o privilégio de deixar o seu nome e seu legado eternizado nesta via”, finalizou o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação