Prefeitura de Pingo-d’Água promove investimentos na área de Saúde

PINGO-D’ÁGUA – A Prefeitura de Pingo-d’Água vem realizando investimentos no setor de Saúde. Segundo o prefeito Luiz Paulo Coelho, “é fundamental uma política de prevenção de doenças, de promoção de saúde, de recuperação e de proteção do indivíduo, para que tudo isso tenha sucesso, é preciso um planejamento, planejamento este que vem trazendo grandes resultados à saúde da população pingodaguense”.

Para isso, a Prefeitura efetuou a aquisição de novos veículos, como ambulâncias totalmente equipadas para remoção de pacientes; ampliação nas especializações oferecidas nas unidades de saúde, mais exames, mais cirurgias e mais atendimentos. “É assim que Pingo-d’Água tem se tornado referência na região”, pontua o prefeito.

No mês de setembro, a Unidade Básica de Saúde Sebastião Maciel da Silva foi reinaugurada, após obras de ampliação e reestruturação. “Mais um equipamento de saúde que traz maior conforto e melhores condições de atendimento à população e servidores”, observa o prefeito Luiz Paulo.

Já no início do mês de outubro, foi aprovado o pagamento do piso salarial aos servidores da enfermagem, “reconhecimento e valorização dos profissionais, mais um marco regional alcançado, sendo uma das primeiras prefeituras a aprovar o piso salarial”, frisa o chefe do poder executivo no município.

“Pingo-d’Água é a cidade do bem viver, nosso programa de governo sempre teve como objetivo oferecer saúde de qualidade à população, estou sempre buscando recursos junto ao governo federal e estadual que possam beneficiar nosso povo. São investimentos que melhoram a estrutura da saúde em nossa cidade, garantindo um ambiente de trabalho ainda mais digno e confortável para os servidores que tanto contribuem com a gestão, refletindo também no atendimento à nossa população. Seguiremos empenhando esforços para assegurar mais benefícios para todos”, concluiu o prefeito Luiz Paulo.

Assessoria de Comunicação