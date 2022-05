Prefeitura de Imbé de Minas adquire novos equipamentos com emenda parlamentar e automóvel para a Secretaria de Saúde

Os recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde e destinados pelo deputado federal Subtenente Gonzaga se somam aos esforços para melhorar os serviços públicos

IMBÉ DE MINAS – No último sábado (30/4), o prefeito Batista e a secretária de Saúde, Cristina Peixoto, apresentaram para a população as novas aquisições da Prefeitura Municipal de Imbé de Minas. A entrega dos equipamentos e do automóvel Fiat Argo contou com a presença do deputado federal Subtenente Gonzaga (PSD-MG), que indicou a emenda parlamentar no valor de 200 mil reais para o município, através do Fundo Nacional de Saúde.

Com o recurso destinado, a Prefeitura de Imbé de Minas comprou computadores, impressoras, tablets, câmara para conservação de imunobiológicos à energia solar, ar-condicionado, gerador portátil, material de escritório, entre outros, totalizando 89 itens. Somando recursos próprios ao restante da emenda parlamentar, foi possível realizar a compra de um Fiat Argo para atender às demandas da Secretária de Saúde.

O volume de compras impressiona pela responsabilidade fiscal e zelo na aquisição de bens públicos. “Eu conheci o prefeito Batista e ele gerou tranquilidade e segurança de que eu poderia encaminhar a emenda, que o recurso seria utilizado com responsabilidade, correção e honestidade. Foi o que aconteceu. Todos os centavos foram investidos de forma correta e honesta, características próprias do Batista. Hoje, estamos comemorando com a comunidade a entrega. É uma alegria estar aqui hoje e agradeço aos imbeenses e ao prefeito”, afirma o Subtenente Gonzaga.

Segundo a secretária de Saúde, Cristina Peixoto, os novos equipamentos trarão modernidade para as unidades de Saúde. “Sempre procuramos melhorar a prestação de serviço. Temos muita demanda. Imbé de Minas é um município muito grande, com dois distritos e vários córregos, mas todos com acesso à internet, e com os novos dispositivos eletrônicos, podemos fazer um serviço com mais interação entre as unidades de saúde. Vale lembrar que este ano implementamos o prontuário eletrônico”, relembra Peixoto.

O prefeito Batista comemora que sua Administração está conseguindo imprimir uma marca de progresso. “Nosso compromisso é sempre avançar. Os recursos vão ajudar bastante na melhoria da Saúde de nossa cidade. Fica meu agradecimento ao Subtenente Gonzaga pela indicação do empenho, que irá proporcionar aos imbeenses o cuidado e atenção que precisam. O investimento se soma a outras melhorias que a Prefeitura está realizando”, ressalta Batista.

Na edição de terça-feira (3/5), o DIÁRIO destacou os oito novos veículos da frota municipal de Imbé de Minas.

VISITA

O Subtenente Gonzaga participou de um café da manhã com o Prefeito Batista, a Secretária de Saúde, Cristina Peixoto, outros membros da Administração Pública e populares. Após a entrega do carro para a Secretaria de Saúde, o deputado visitou a UBS Nossa Senhora das Graças. Na unidade de Saúde, ele conheceu o equipamento DEA (desfibrilador externo automático), também obtido com a emenda parlamentar. O aparelho tem como finalidade identificar arritmias e paradas cardíacas e, por meio da desfibrilação, retomar os batimentos cardíacos normais.

Encerrando a agenda de compromissos na cidade, o deputado conheceu o projeto social apoiado pela Diretoria de Esportes, a ADIM (Associação Desportiva de Imbé de Minas), e visitou o local que será o futuro destacamento da Polícia Militar no município.

Assessoria de Comunicação