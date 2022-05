Empresário caratinguense Leonardo Satler apresenta-se como pré-candidato a deputado federal

CARATINGA – O empresário caratinguense Leonardo Satler, anunciou nesta quarta-feira (4), sua intensão de se candidatar a deputado federal, pelo Partido Liberal (PL), partido do presidente Bolsonaro, ao qual é afiliado.

“As pessoas estão recebendo com grande entusiasmo a notícia de que temos alguém da cidade interessado em pleitear uma vaga na Câmara Federal. É importante para nosso município ter um representante da cidade que defenda os interesses de Caratinga junto ao Governo Federal”, avalia Leonardo Satler.

Saiba mais sobre o pré-candidato a deputado federal

Leonardo Satler tem 47 anos, é filho de José Paulo Canarinho Gonçalves e Olinda Satler Gonçalves. Nasceu em Timóteo, no Vale do Aço, e é Cidadão Honorário de Caratinga, cidade em que sempre viveu.

Popularmente conhecido como Léo Canarinho, começou sua vida profissional aos 16 anos, quando foi emancipado e participou da sua primeira empresa, a Canarinho Veículos. Aos 18 anos, entrou para a faculdade e para o Tiro de Guerra. Formou-se em Direito, pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale) e foi prontamente aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG).

Leonardo atua no ramo da construção civil, realizou diversos empreendimentos, em Caratinga e região. Já foi presidente do Esporte Clube Caratinga e da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), instituição em que ainda atua na diretoria, como segundo vice-presidente. Também é membro da diretoria da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais (Federaminas). Atualmente, está à frente da MPG Construtora e Incorporadora, em Caratinga, e é sócio da franquia Hausnz Acabamentos, em Viçosa/MG.

Casado há 17 anos com Carolina Mól, possui dois filhos: Felipe, 16 anos, e Sofia, 13 anos. É cristão e membro da Assembleia de Deus. Conservador de direita e defensor da família. Associado ao Partido Liberal (PL) e apoiador do presidente Bolsonaro, inicia sua carreira política com o apoio do deputado estadual Coronel Henrique (PL)