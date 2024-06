Prefeitura de Caratinga lança o “Buteco é Coisa Nossa”

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou na noite de quarta-feira (19), o “Buteco é Coisa Nossa 2024”, evento que integra as comemorações dos 176 anos de Caratinga. O regulamento para participação está disponível no site oficial do município (www.caratinga.mg.gov.br)

O evento prevê a participação de 14 estabelecimentos no festival gastronômico. Os interessados devem realizar o cadastro entre os dias 20 e 25 de junho, também no site oficial do município.

O circuito terá início no próximo sábado, dia 29 de junho, e se estenderá até o dia 21 de setembro. A cada sábado, um dos bares participantes estará na Praça da Estação, oferecendo música ao vivo e pratos que representam o melhor da comida de boteco de Caratinga. Além disso, a praça contará com brinquedos para garantir a diversão das crianças.

O encerramento do evento “Buteco é Coisa Nossa 2024” acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Parque de Exposições João da Costa Mafra. Durante esses dias, serão realizados diversos shows, e a premiação dos três botecos mais bem avaliados pelos jurados ocorrerá no dia 29 de setembro.

Programação de Aniversário de 176 Anos de Caratinga

24 de junho de 2024

Solenidade de Hasteamento de Bandeiras e Inauguração da Nova Praça da Estação

– Horário: 8h00

– Local: Praça Coronel Rafael Silva Araújo

29 de junho de 2024

– Abertura do “Buteco é Coisa Nossa 2024”

– Horário: A partir das 14h

– Local: Praça da Estação

Mais Informações:

– Telefone: (33) 3329-8009

– WhatsApp: (33) 98890-8008