Sertanejo Ralf chora no velório do irmão Chrystian; veja fotos

Aconteceu nesta quinta-feira (20) o velório do cantor Chrystian, que morreu na quarta-feira aos 67 anos. Ralf, que fez dupla com o irmão durante 40 anos, chorou enquanto falava com a imprensa. O músico lamentou a morte do ex-companheiro de palco em publicação emocionada nas redes sociais.

“Meu irmão querido, fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza de que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian.”

– Ralf

Fãs puderam se despedir do cantor entre as 11h e as 16h no Cerimonial Ossel (Av. Goiás, 459), em São Caetano do Sul (SP). A cerimônia foi aberta ao público. Corpo do artista foi sepultado por volta de 17h20, em um cemitério localizado em Santo André (SP). A informação foi divulgada pela Globo, na manhã de hoje, durante o Mais Você.

Causa da morte não foi divulgada

Chrystian foi internado após passar mal em casa. Ele deu entrada no hospital na manhã desta quarta-feira e ficou internado, segundo sua assessoria, em virtude de diagnóstico que exigia “repouso imediato e tratamento especializado”. Assessoria do artista, inclusive, havia comunicado o cancelamento de show programado para o dia 22 de junho em Franco da Rocha (SP). “Pedimos a compreensão de todos e agradecemos pelo apoio contínuo. Informações sobre possíveis remarcações ou reembolsos serão comunicadas em breve.” Em fevereiro, Chrystian foi internado no Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, em São Paulo. Ele havia sido diagnosticado com rim policístico e receberia um transplante do órgão da esposa, Key Vieira, mas teve o procedimento adiado em virtude de um cateterismo. Ralf, que formou dupla com Chrystian, lamentou morte do irmão. “Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir. Mas tenho certeza que nosso pai te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus”, escreveu em publicação no Instagram.

