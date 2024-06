Na tarde dessa sexta-feira(21), o partido Novo anunciou Ronaldo da Milla como pré-candidato a prefeito de Caratinga. Ronaldo que é o vice-prefeito de Caratinga, mas estava no grupo do pré-candidato a prefeito,doutor Giovanni, e se cogitava seu nome como vice. As definições das candidaturas acontecem no mês de agosto.