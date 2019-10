Prefeita Wilma Pereira assina novas ordens de serviço trazendo mais benefícios a Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No início dessa semana, a prefeita Wilma Pereira assinou mais três ordens de Serviço autorizando a realização de importantes Obras em Santa Bárbara do Leste. De acordo com os responsáveis pelas empresas que venceram as licitações, a expectativa é de que os trabalhos sejam iniciados nos próximos dias, trazendo ainda mais benefícios à população do município.

1ª ORDEM DE SERVIÇO

A primeira ordem de serviço assinada pela Prefeita autoriza o início da reforma do Ginásio Poliesportivo. O projeto corresponde às reivindicações de jovens e adultos do município, que solicitaram junto ao Governo Municipal que fossem realizadas melhorias na quadra.

De acordo com as determinações descritas na ordem de serviço, serão realizadas melhorias tanto na estrutura interna quanto na estrutura externa, trazendo mais segurança aos jogadores e ao público, além de aumentar a beleza do ginásio.

2ª ORDEM DE SERVIÇO

A segunda ordem de serviço autoriza que seja realizada a pavimentação asfáltica em trecho que liga Santa Bárbara do Leste (saindo da BR-116) ao município de Simonésia. No local, será implantado 1 km de asfalto, visando melhorar o trânsito na localidade, bem como, aumentar a segurança de motoristas e pedestres que utilizam aquela via.

3ª ORDEM DE SERVIÇO

A terceira ordem de serviço assinada pela prefeita autoriza que seja realizada a pintura de faixas de pedestre nas ruas da cidade. O objetivo do trabalho é ampliar a segurança no trânsito, trazendo mais conscientização aos motoristas e incentivando os pedestres a atravessarem na faixa para que, tanto os pedestres quanto os motoristas, cumpram seus deveres e tenham seus direitos respeitados.

Para a prefeita Wilma Pereira, “é gratificante continuar promovendo o desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste, garantindo a devida manutenção das obras públicas que já existiam no município e buscando sempre novos benefícios para a população”.

Assessoria de Comunicação