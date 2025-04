População é convidada a opinar sobre a saúde

CARATINGA- Nos dias 24 e 25 de abril, o município de Caratinga sediará a Conferência Municipal de Saúde, que terá como tema “Acesso e Humanização no SUS: Melhorar o acesso e a qualidade do atendimento humanizado com a participação popular”. O evento será realizado no Centro de Convenções Dário Grossi, localizado na Avenida Moacir de Matos, nº 49, Centro, com programação das 18h às 22h no dia 24 e das 7h às 17h no dia 25.

A conferência tem como principal objetivo reunir representantes do poder público, profissionais da saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e a população para discutir a situação atual do sistema de saúde no município, propor melhorias e elaborar um plano de ações para os próximos quatro anos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leonardo Condé, a conferência é uma oportunidade democrática de escuta e construção coletiva. “A Conferência Municipal de Saúde é um espaço democrático em que tem a participação do governo, do Conselho Municipal de Saúde e principalmente da população, com o objetivo de discutir a saúde do município”, afirmou.

Segundo Condé, o evento é fundamental para identificar os pontos fortes e fracos do sistema local e, a partir disso, criar um plano de saúde eficaz. “Através dessa discussão criar um plano municipal de saúde para que nós possamos implementá-lo ao longo dos quatro anos de governo”, destacou.

No primeiro dia do evento, estão previstas palestras informativas sobre saúde. Já no segundo dia, a programação será voltada para a formação de grupos de estudo que discutirão temas específicos como atenção básica e atenção especializada. “A saúde tem diversos ramos como a atenção básica, atenção especializada e em cada um desses ramos vamos criar grupos de estudos, que vamos identificar como está a saúde do município. Nós vamos identificar o problema. E através da discussão, nós iremos buscar um caminho para encontrarmos a solução”, explicou o secretário.

O tema deste ano reforça o compromisso com a humanização no atendimento e o acesso universal. “O SUS é de acesso universal e nós temos que criar um fluxo para que a população realmente tenha acesso a esse atendimento. E ao chegar nesse atendimento, nós precisamos que ele seja feito de uma forma humanizada”, afirmou Condé.

Ele destacou ainda que o atendimento deve ser empático e acolhedor. “A pessoa já chega fragilizada e ela tem que encontrar no atendimento de saúde um atendimento que, tecnicamente, possa tratar aquela situação de doença, mas que possa também compreender o indivíduo, tratando de uma forma mais humana e com empatia. Essa é uma marca da nossa gestão.”

Caratinga faz parte da microrregião de saúde da qual é cidade polo, ao lado de mais 13 municípios, integrando a macrorregião do Vale do Aço, que inclui também as cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. As discussões realizadas durante a conferência municipal também servirão de base para a participação de Caratinga nas etapas estadual e nacional das conferências de saúde.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que o evento contribua de forma significativa para o fortalecimento das ações já em curso e para a criação de novas estratégias de melhoria dos serviços prestados. “O nosso grande objetivo é identificar como está a saúde, identificar eventuais necessidades de implementação e de mudança e uma discussão de como colocar isso em prática”, concluiu Leonardo Condé.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Denise Ana de Abreu, reforça o convite para a participação de toda a comunidade. “Nós esperamos contar com toda a população de Caratinga, os prestadores de serviço, os usuários, o governo, todos os trabalhadores da saúde em geral”, afirmou.

Denise destacou ainda o papel do Conselho e a abertura para a população. “O Conselho Municipal de Saúde é um órgão consultivo, deliberativo, mas trabalha em parceria com a Secretaria de Saúde. E nós temos as nossas reuniões todas as segundas e quartas-feiras do mês, aqui na Secretaria, sempre às 14 h. Qualquer pessoa pode vir participar conosco, inclusive aproveitamos para convidar toda a população.”

A Conferência Municipal de Saúde é aberta ao público e representa uma oportunidade essencial de envolvimento da população nas decisões sobre o futuro da saúde em Caratinga.