Policiais civis da região são homenageados com o Troféu O Tira

BELO HORIZONTE – Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade mineira, 101 policiais civis – das carreiras de delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, médico-legista e perito criminal – atuantes em todo o estado foram agraciados com o Troféu O Tira 2022. Na região do 12º Departamento, foram homenageados os seguintes servidores: delegado Alfredo Serrano (Ipanema), escrivã Ana Rosa (Manhuaçu), o investigador Mateus Lage (Caratinga) e o perito Anderson Caldeira pelo recebimento do troféu “O Tira”.

A entrega da honraria foi realizada por membros do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na tarde da última sexta-feira (20), durante solenidade no Auditório Juscelino Kubitschek, localizado na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Na solenidade, o chefe da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, ressaltou a contribuição dos policiais civis em favor dos cidadãos e da instituição – a segunda maior polícia judiciária brasileira. “Momentos como este servem para reverenciar aqueles que dão a vida pela instituição, e que não são poucos, e que no cotidiano das cidades representam a nossa Polícia Civil em cada canto de nosso estado”, destacou ao mencionar a consolidação da PCMG como “referência nacional em matéria de apuração de crimes”.

O Troféu O Tira foi instituído em 2002, por meio da Resolução nº 6.593, e é entregue todos os anos como parte das comemorações do Dia de Fundação da Polícia Civil no Brasil, celebrado em 10 de maio.

O evento

Nesta edição da solenidade, o Hino Nacional e o Hino da Polícia Civil foram executados pelo investigador de polícia e músico Fabiano Santos da Silva. A Diretoria de Transportes realizou a exposição das viaturas antigas da PCMG e o Hospital da Polícia Civil disponibilizou ambulância e servidores para atendimento de primeiros socorros. O evento ainda foi realizado com o apoio da Academia de Polícia Civil, do Canil Central, da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (Puma) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

A cerimônia contou com a presença de chefes de Departamento de Polícia, delegados regionais e demais servidores da PCMG, bem como prestigiada por convidados dos agraciados, pela representante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, secretária Executiva de Segurança Pública, Tatiana Telles e Koeler de Matos, e pelo major Carlos Alberto Alves, representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, além da vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotora de Justiça Luz Maria Romanelli de Castro, e da integrante da Diretoria da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civil (Cobrabol), Aline Risi dos Santos.

BOX

Palavra do homenageado

O delegado Alfredo Serrano disse que está muito feliz em ter seu trabalho reconhecido. “Muito satisfeito em ser reconhecido tanto pela chefia local, o delegado regional de Caratinga (Ivan Sales), que me indicou como destaque profissional no ano de 2021, assim como no âmbito do Departamento também tive o mesmo reconhecimento. Em decorrência disso, o delegado geral Dr. Gilmaro, chefe do 12º Departamento, indicou o nome para ser avaliado pela Polícia Civil se havia o mérito para receber esse troféu”.

Após a indicação do chefe do Departamento ao Conselho Superior da Policia Civil, Alfredo Serrano teve seu nome aprovado. “Fiquei muito feliz porque tenho apenas dois anos e dois meses de delegado e já receber a indicação para essa honraria, que é um dos maiores prêmios da Polícia Civil. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento das chefias e também pelo Conselho Superior da Polícia Civil”, finalizou Alfredo Serrano.