Trecho da Catarina Cimini será interditado para implantação de rotatória

CARATINGA – Nessa próxima quinta-feira (26), um trecho da avenida Catarina Cimini, próximo ao viaduto, será interditado para implantação de uma rotatória.

Segundo José Geraldo, presidente da Caratrans (Conselho Municipal de Transporte e Trânsito), houve uma mudança de planos, pois inicialmente a interdição seria nessa quarta-feira(25), mas a empresa responsável mudou para quinta-feira (26), quando começam os trabalhos de implantação da rotatória.

Com a interdição do trecho, José Geraldo explica quem vier do centro em direção ao bairro Santa Zita terá que pegar a BR-116 e fazer o retorno próximo à concessionária Auto Motobrás. “Quem vier do Santa Zita em direção ao centro terá que procurar outra alternativa, uma sugestão é retornando no Corpo de Bombeiros. Visamos com essa implantação a segurança desses usuários, está tudo na planilha da obra, olhamos a questão da segurança dos condutores, e dos os pedestres, vamos inibir essa travessia de rodovia que também causa acidentes fatais na 116, na travessia desse viaduto”, explicou José Geraldo.

Dois postes serão remanejados, sendo um para o centro da rotatória e o outro um pouco de lado no passeio, para acessibilidade ao cadeirante, e também onde vai dar o término da via já na entrada do viaduto.

A previsão de término da obra é de três meses, “mas vão procurar ser mais ágeis para liberar o fluxo de trânsito no local”, disse José Geraldo.

Sobre o dia de Corpus Christi, onde a igreja católica enfeita as ruas com os tapetes, José Geraldo explica que o tapete poderá ser feito, mas terá que ter término perto do supermercado do Irmão, e continuidade próximo ao fórum trabalhista. “Pedimos a todos os usuários da via que tenham paciência, pois a mudança é visando a melhoria e segurança do cidadão”, concluiu.