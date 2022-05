OPERAÇÃO COLHEITA

PC desmantela rede de tráfico com diversas prisões na região, em BH e no ES

DA REDAÇÃO – A Polícia Civil de Ponte Nova, em investigações promovidas pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, cumpriu a manhã desta sexta-feira (20), a execução de dezenove mandados de prisão e dezessete mandados de busca e apreensão nas cidades da Zona da Mata Mineira: Manhuaçu, Reduto, Martins Soares, Simonésia e Raul Soares; em Nova Lima, na Grande BH, e em comunidades rurais de Iúna, no estado do Espírito Santo.

Os alvos são traficantes de drogas que agiam na Zona da Mata Mineira e eram coordenados por criminosos presos em Ponte Nova.

Iniciadas em janeiro deste ano, as investigações presididas pelo delegado Silvério Rocha apontaram que, após introduzirem celulares no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, criminosos ali presos alugavam os aparelhos a outros detentos que passavam a coordenar comparsas em liberdade e, com isso, permaneciam gerenciando o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, mesmo presos.

Considerável volume de dinheiro era obtido somente com os aluguéis dos aparelhos celulares aos detentos. Outras quantias ainda mais elevadas eram obtidas com o tráfico de drogas. A contabilidade do esquema criminoso era realizada por indivíduos em liberdade, externos ao Complexo Penitenciário. Agora, todos estão com a prisão decretada. O delegado representará pela aplicação de regime disciplinar mais rígido aos detentos.

O líder do grupo dos criminosos, custodiado em Ponte Nova e preso em Manhumirim em 2020, utilizava dos celulares para, além de alugá-los, continuar comandando a distribuição de drogas na região de Manhuaçu, contando com a ajuda de seus familiares, em especial de um sobrinho encarregado de transportar drogas do Estado de São Paulo a um sítio localizado na zona rural de Iúna (ES), e, de Iúna para as cidades de Manhuaçu, Reduto, Martins Soares e Simonésia, sendo que, a partir de contatos feitos dentro do presídio, este criminoso passou também a fornecer drogas para criminosos de São Pedro dos Ferros.

A Polícia Civil em Ponte Nova apura, ainda, se uma grande quantidade de droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Iúna nesta quarta-feira (18), a poucos quilômetros da fazenda onde se cumpriu mandados de prisão e busca na ação policial desta sexta-feira, tem relação com a quadrilha investigada.

Drogas, armas e dinheiro foram apreendidos com os criminosos, além de aparelhos de celulares, computadores e outros equipamentos que serão encaminhados para análise da Inteligência da PCMG em Ponte Nova.

Participam da operação deste final de semana, aproximadamente setenta policiai civis de todo 12º Departamento de Polícia Civil, três policiais militares com cães farejadores do Batalhão de Polícia Militar de Manhuaçu, além dos policiais penais do setor de inteligência interna do Complexo Penitenciário de Ponte Nova, cuja ação foi decisiva para deflagrar a investigação, e também da Polícia Rodoviária Federal.

A denominação ‘Operação Colheita’ faz referência à colheita do café, pois as cidades alvos das buscas e prisões