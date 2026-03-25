Mulher é absolvida após matar homem e decepar órgão genital; ré alegou abuso contra filha de 11 anos

O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (24/4)

A Justiça absolveu a mulher acusada de matar e mutilar um homem que teve o órgão genital decepado no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, em março de 2025. O Conselho de Sentença reconheceu a inocência da ré, e a decisão foi formalizada pela juíza Maria Beatriz Fonseca Biasutti, que considerou improcedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MPMG). O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (24/3).

Relação entre ré e acusado

Em depoimento, a mulher afirmou que conhecia a vítima desde a infância, já que moravam próximos, e que os dois mantinham um relacionamento esporádico. Segundo ela, o homem tinha livre acesso à residência.

A ré também relatou que, cerca de duas semanas antes do crime, descobriu que o homem enviava mensagens de conteúdo sexual para a filha dela, de 11 anos, por meio de recursos de visualização única.

O que aconteceu na madrugada?

De acordo com o depoimento, no dia do crime o homem chegou à casa embriagado. A mulher negou ter dado qualquer substância para que ele dormisse e disse que não houve relação sexual entre eles.