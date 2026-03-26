MP denuncia duas pessoas por estupro de vulnerável e cárcere privado

INHAPIM – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um homem de 43 anos e uma mulher de 37 por estupro de vulnerável com causa de aumento, cárcere privado qualificado e coação no curso do processo.

Segundo a denúncia, os crimes teriam ocorrido entre os dias 29 e 30 de novembro de 2025, no município. O principal acusado teria se aproveitado da relação de confiança com a família da vítima, uma adolescente de 15 anos, para levá-la, sob falso pretexto, até um motel às margens da BR-116.

No local, conforme o Ministério Público, a jovem foi submetida a atos libidinosos mediante violência e grave ameaça, além de ter sido mantida em privação de liberdade por cerca de 16 horas.

A apuração também indica que, após o crime, o acusado passou a ameaçar a vítima e familiares para evitar a comunicação do caso às autoridades. As intimidações incluiriam ameaças de morte e tentativas de interferência na investigação.

A mulher denunciada é apontada como participante das ações de coação, tendo mantido contato com familiares da vítima para desacreditar os fatos e dificultar o andamento das apurações.

Na denúncia, o Ministério Público pede a condenação dos acusados, indenização mínima de R$ 20 mil pelos danos causados e a prisão preventiva do principal denunciado.