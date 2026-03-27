Motorista fica ferido em colisão entre Saveiro e caminhão na BR-458, em Caratinga

A manhã desta sexta-feira começou com um grave acidente no km 136 da BR-458, nas proximidades da entrada do trevo da Ilha do Rio Doce, em Caratinga, próximo à ponte metálica. No momento do sinistro o trecho da rodovia estava sob intenso nevoeiro.
O Diário do Aço apurou que uma VW Saveiro, ano 2015, com placas de Ipatinga, que trafegava no sentido Ipatinga, colidiu violentamente contra um caminhão basculante.
Conforme informações apuradas no local, o motorista do caminhão ainda tentou evitar a batida, mas não houve tempo suficiente para impedir o impacto.
Motorista foi socorrido no local
O condutor da Saveiro sofreu ferimentos e apresentava sangramento intenso no rosto. Ele foi atendido inicialmente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Militares do Corpo de Bombeiros também atuaram na ocorrência.
Em função da colisão, o trânsito ficou congestionado no trecho da rodovia durante o atendimento à ocorrência e a remoção dos veículos envolvidos.
Vazamento de combustível gerou risco de incêndio
Com a força do impacto, houve vazamento de combustível sobre o asfalto, o que gerou risco de incêndio no local.
Diante da situação, motoristas que passavam pela rodovia retiraram o condutor da Saveiro do interior do veículo e o colocaram à margem da pista, afastado da área de risco, até a chegada do socorro. Mais informações serão divulgadas ainda nesta manhã de sexta-feira.