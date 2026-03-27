Motorista fica ferido em colisão entre Saveiro e caminhão na BR-458, em Caratinga

A manhã desta sexta-feira começou com um grave acidente no km 136 da BR-458, nas proximidades da entrada do trevo da Ilha do Rio Doce, em Caratinga, próximo à ponte metálica. No momento do sinistro o trecho da rodovia estava sob intenso nevoeiro.

O Diário do Aço apurou que uma VW Saveiro, ano 2015, com placas de Ipatinga, que trafegava no sentido Ipatinga, colidiu violentamente contra um caminhão basculante.

Conforme informações apuradas no local, o motorista do caminhão ainda tentou evitar a batida, mas não houve tempo suficiente para impedir o impacto.