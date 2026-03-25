Homem é preso após atingir menor com disparo de arma de chumbinho

VARGEM ALEGRE — Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após atingir, com um disparo de arma de chumbinho, um menino de 12 anos na madrugada desta quarta-feira. A ocorrência foi registrada pelo 62º Batalhão da PMMG.

A PM foi acionada pelo COPOM após o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga, receber uma criança com ferimento no rosto provocado por projétil de arma de pressão calibre 5,5 mm.

Segundo informações apuradas, o homem relatou que, por volta de 2h30, sua filha avistou uma pessoa do lado de fora da residência, localizada no Córrego dos Lopes, zona rural de Vargem Alegre. O indivíduo utilizava a lanterna de um celular e aparentava tentar invadir o imóvel. Temendo pela segurança da família, o morador pegou a arma de chumbinho e foi verificar a situação.

Ainda conforme o relato, ao ver o indivíduo próximo a uma janela, o homem efetuou um disparo, que atingiu a vítima na região facial e a derrubou imediatamente. Ao se aproximar, constatou que se tratava de um menino de 12 anos, morador de Vargem Alegre e pessoa com deficiência.

O autor prestou socorro à criança com ajuda da filha, levando-a inicialmente ao atendimento médico em Vargem Alegre e, em seguida, ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde o menor permanece internado.

A Polícia Militar esteve no hospital, colheu as informações e deu voz de prisão ao homem pelo crime de lesão corporal, assegurando-lhe todos os direitos constitucionais. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

A perícia técnica foi acionada e a arma, junto dos projéteis, foi entregue voluntariamente pelo autor na Delegacia. As circunstâncias do caso seguem sob investigação.