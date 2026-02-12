Defensoria Pública promove Mutirão das Famílias em Caratinga

CARATINGA– A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) está promovendo o Mutirão das Famílias, uma iniciativa voltada à resolução consensual de conflitos na área do Direito de Família, com atendimento jurídico gratuito para pessoas de baixa renda.

A proposta é oferecer orientação e sessões de conciliação que priorizam o diálogo, o respeito e a construção conjunta de soluções, evitando desgastes emocionais e processos judiciais prolongados. O mutirão incentiva métodos alternativos de solução de conflitos, garantindo maior participação das partes envolvidas nas decisões que impactam diretamente suas famílias.

Durante o mutirão, serão atendidas demandas como reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, guarda de filhos, definição de pensão alimentícia, reconhecimento de filiação, entre outros assuntos relacionados ao Direito de Família. As sessões de conciliação poderão ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida, conforme a necessidade dos interessados.

A iniciativa busca ampliar o acesso à justiça, oferecendo soluções mais rápidas, humanizadas e acessíveis para conflitos familiares, especialmente para cidadãos que não têm condições de arcar com honorários advocatícios. O objetivo é promover acordos de forma humanizada, fortalecendo o diálogo e garantindo direitos de maneira mais célere e menos conflituosa.

Atendimento em Caratinga

As inscrições para o Mutirão das Famílias em Caratinga seguem até o dia 6 de março e devem ser feitas presencialmente.

Local: Avenida Maria Catarina Cimini, 342 – Centro

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Informações: (31) 8207-1497

BOX:

Entre os serviços oferecidos gratuitamente estão:

* Divórcio

* Guarda

* Pensão alimentícia

* Reconhecimento de filiação

* Reconhecimento e dissolução de união estável

* Outros assuntos relacionados ao Direito de Família