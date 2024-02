Polícia Militar realiza solenidade de passagem de comando do 11º Batalhão

Tenente-coronel Wesley Flávio é o novo comandante da Unidade

MANHUAÇU – Aconteceu na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu, na manhã desta terça-feira (20), a solenidade de transmissão e assunção do comando do Batalhão, do tenente-coronel Luciano Correia dos Reis para o tenente-coronel Wesley Flávio Soares.

A cerimônia foi presidida pelo comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Lemos Dias, e muito prestigiada por autoridades dos municípios que compõem a área do 11º BPM, além de comandantes dos batalhões de Caratinga, Ponte Nova, Ipatinga, Coronel Fabriciano e companhias PM Independentes de Meio Ambiente e Trânsito da 12ª RPM. Estiveram também presentes na cerimônia representante do 14º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Governador Valadares, representantes do Poder Judiciário e Ministério Público, da 2ª Cia de Bombeiros Militar e da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, além de diversos ex-comandantes do 11º Batalhão, representantes da sociedade civil organizada, familiares e amigos dos comandantes.

O 11º Batalhão esteve sob o comando do tenente-coronel Luciano Reis durante o período de 15/01/2021 a 20/02/2024, e em seu discurso o comandante ressaltou três pilares do seu comando: ‘inteligência policial’, com importantes operações em conjunto com o Ministério Público, as quais visaram a desarticulação de organizações criminosas e resultaram em prisões de indivíduos que sofreram relevantes condenações judiciais em virtude das provas obtidas; ‘gestão operacional e administrativa’, com a implementação de relevantes ferramentas de gestão de desempenho e; ‘reforma das instalações físicas do Batalhão’, que simbolizaram uma verdadeira revolução estrutural, onde foi possível modernizar os ambientes, permitindo que se tornassem mais adequados à prestação de serviço público. Por fim, o ex-comandante, filho de Manhuaçu, ressaltou a honra em comandar o Sentinela do Caparaó e agradeceu o esforço e dedicação do efetivo da Unidade e o apoio dos demais órgãos públicos para que a Unidade alcançasse bons resultados.

A solenidade foi marcada ainda pela participação da Agremiação Musical Sentinela do Caparaó, pelo desfile da tropa do 11º Batalhão em homenagem ao novo comandante da Unidade, além de uma linda apresentação do pelotão de exibição composto por alunos do Curso de Formação de Soldados.

O novo comandante do 11º Batalhão, tenente-coronel Flávio é natural de Caratinga, ingressou na PMMG em 2000 no Curso de Formação de Oficiais. Na carreira exerceu as funções de comandante de Pelotão Tático Móvel em Itabira, chefia de curso da 196ª Cia de Ensino e Treinamento e comandante de Pelotão do 14º BPM em Ipatinga; chefia da Seção de Inteligência do 58º BPM em Coronel Fabriciano, comandante da 187ª Cia e 275ª Cia Tático Móvel, chefia da seção administrativa e por fim subcomandante do 62º BPM em Caratinga.

Em seu discurso, tenente-coronel Flávio afirmou que pretende honrar os que o antecederam no comando desta tradicional Unidade Policial Militar, seu compromisso é com o desempenho das missões institucionais de prevenir e pacificar conflitos sociais, buscando garantir um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender nos 24 municípios deste Batalhão.