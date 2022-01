Polícia Militar realiza operações de fiscalização de motos

Objetivo é reduzir crimes em geral e de trânsito, além de infrações e desordens

CARATINGA – Com a finalidade de prevenir crimes e reprimir possíveis desordens, o 62º Batalhão da Polícia Militar está intensificando no ano de 2022, ações e operações de fiscalizações de condutores de veículos de duas rodas. “Condutores e veículos estão sendo abordados e fiscalizados, onde estão sendo verificadas situações de porte de armas e/ou drogas, além de verificação de documentação de condutores e dos veículos, e aspectos de segurança do veículo, previstos no CTB – Código de Trânsito Brasileiro”, explica o tenente Fábio.

Durante essas operações estão sendo constatadas diversas infrações como condutores inabilitados, equipamentos obrigatórios em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN – (Conselho Nacional de Trânsito), ocasião em que estão sendo adotadas as medidas previstas na norma reguladora.

Ainda de acordo com o tenente Fábio, estão sendo constatados que vários proprietários/condutores de moto têm alterado características das motos para que elas possam estar produzindo barulho além do normal (descarga aberta).

“No final do ano passado, mais precisamente no Natal, motoqueiros organizaram um ‘rolezinho’, ocasião em que eles deslocaram por diversas ruas da cidade promovendo crimes de trânsito, perturbação do sossego, além do cometimento de diversas outras infrações, situação está que não será admitida novamente. No dia do fato, algumas motocicletas foram apreendidas e os condutores devidamente responsabilizados”, disse o oficial.

Conforme tenente Fábio, “ações assim causam incômodo ao cidadão ordeiro, devido ao barulho excessivo produzido pelas motos, além de colocar em risco a vida e o patrimônio de demais usuários da via”.

“Desde tal ocasião a Polícia Militar vem realizando ações preventivas e repressivas para que tal situação não ocorra novamente. Durante essas operações cerca de 50 motocicletas foram removidas por motivos diversos”, concluiu o oficial da PM.