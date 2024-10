Policia Militar prende dois homens por praticarem diversos furtos em Caratinga

CARATINGA- A Polícia Militar por meio do Tático Móvel e Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor) prendeu dois cidadãos com mandado de prisão em aberto na noite dessa segunda-feira(14).

Os autores, de 40 e 27 anos, são antigos conhecidos no meio policial por diversas ocorrências de furtos. Eles são especialistas em uso de chaves falsas para abrir portas de residências, comércios e ligar carros e motos.

Durante a operação os dois foram abordados e ao ser verificado no sistema informatizado, foi constatado que estavam com mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça, sendo presos e apresentados a autoridade de polícia judiciária.

A Polícia militar renova mais uma vez seu compromisso com a segurança e bem estar da sociedade mineira por meio de ações e operações visando manter a segurança e bem estar da sociedade.