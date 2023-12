Polícia Militar apreende drogas e detém três indivíduos por tráfico

CARATINGA – A Polícia Militar, através da equipe Tático Móvel, realizou uma operação preventiva no complexo Santa Cruz na noite dessa última quinta-feira (7). A ação resultou na apreensão de drogas e na condução de três indivíduos.

Ao averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, um dos autores portando entorpecentes foi detido no bairro Doutor Eduardo. O indivíduo que fez contato com o primeiro abordado subiu para uma residência, onde também estava um menor. No imóvel foi encontrada quantidade de drogas, mas os envolvidos disseram que seria para consumo próprio. Os militares conseguiram perceber que eles jogaram o restante das drogas em uma residência vizinha.

De acordo com tenente Anderson, a prisão de um desses autores é de grande relevância sob o aspecto preventivo em relação aos atuais conflitos referentes à rivalidade no tráfico de drogas entre os bairros Doutor Eduardo e Santa Cruz.

Durante a operação, os militares apreenderam 92 pedras de crack, duas barras, um tablete, uma porção grande e 35 buchas de maconha, um celular, uma faca, uma balança e 50 reais.

Todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.