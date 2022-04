Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo no bairro Santo Antônio

CARATINGA – A Polícia Militar realizou apreensão de drogas e de arma de fogo nessa última terça-feira (26), no bairro Santo Antônio.

Na travessa Juca Muniz, militares viram um jovem, de 21 anos, que possui diversas denúncias a respeito de sua participação no tráfico de drogas. Ao avistar a polícia, o rapaz dispensou algo ao solo e tentou fugir.

Ao ser averiguado, foi constatado que se tratava de uma cápsula com cocaína.

Na residência do suspeito foi localizada uma sacola contendo diversas cápsulas vazios, duas balanças, e uma sacola contendo cafeína. No terraço também foram localizados mais 49 cápsulas com cocaína.

O homem foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos para demais providências.

ARMA DE FOGO

Já na rua Izá de Souza Lucas foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de um indivíduo de 26 anos que possui diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas, de posse de arma de fogo e do possível envolvimento com um homicídio.

Durante buscas na residência do homem foi localizado um revólver calibre 38, além de quatro munições intactas do mesmo calibre. O autor foi conduzido até a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.