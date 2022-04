História de atendimento a condenados da Apac é premiada em concurso do Sebrae

Programa “Próximos Passos” ficou entre os dez casos vencedores do concurso “Histórias de quem atende – a nossa voz transforma”, em meio a 286 vídeos inscritos de todo o Brasil

CARATINGA – A história do Programa Próximos Passos, uma iniciativa do Sebrae Minas e da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), foi um dos destaques do concurso Histórias de Quem Atende 2021, promovido pelo Sebrae Nacional. O vídeo contando a história do programa ficou entre os dez vencedores, de um total de 286 inscritos em todo o Brasil. A premiação dos vencedores acontecerá nos dias 28 e 29 de abril, em Brasília.

O concurso ‘Histórias de Quem Atende’ busca valorizar a atuação de profissionais de atendimento do Sebrae que promovem transformação na vida das pessoas e dos pequenos negócios, tornando-os mais competitivos e sustentáveis. O tema da 4ª edição foi “A nossa voz transforma’, e os premiados relataram um pouco do dia a dia dos profissionais que trabalham na linha de frente com os clientes do Sebrae. O Sebrae Minas se destacou por ser o estado com mais cases selecionados.

Programa Próximos Passos

Realizado na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga desde 2018, o programa Próximos Passos tem como finalidade apoiar a gestão da instituição e divulgar o seu trabalho junto à comunidade, além de promover o empreendedorismo entre os recuperandos, com a participação dos empresários locais.

A Apac possui diversas atividades voltadas para a capacitação dos recuperandos, como marcenaria, padaria, fábricas de pizzas, pré-moldados, vassouras e uniformes, além de ateliê de artesanato, escola, biblioteca e consultório odontológico.

Segundo a analista do Sebrae Minas Fabiana Schimitz, responsável pelo projeto, a participação da entidade tem ajudado a tornar a Apac autossustentável, fomentado o envolvimento da comunidade local e sensibilizando os empresários a contribuírem com a reinserção dos recuperandos na sociedade e no mercado de trabalho.

“É um programa inovador, que vai ao encontro das diretrizes do Sebrae e tem gerado um impacto muito grande na região, ao trazer maior visibilidade para o trabalho desenvolvido pelas Apacs”, destaca. Ela conta que, em 2022, o programa foi retomado na Apac de Governador Valadares e está em processo de implantação na cidade de Inhapim.

“Queremos mostrar que a ação realmente funciona e faz diferença na vida dos assistidos, por dar a eles a oportunidade de reinserção na sociedade. Já temos recuperandos empreendendo e outros que aproveitaram oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. A previsão é que o programa se estenda a outras unidades do estado ainda este ano”, acrescenta.

Apac

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) é uma pessoa jurídica de direito privado que administra os Centros de Reintegração Social de Presos de forma humanizada, por meio de uma metodologia que permite aos recuperandos cumprirem suas penas com garantia de direitos e preparo para reinserção social. Todos eles estudam pela manhã e trabalham à tarde, nos regimes fechado, semiaberto e semiaberto com trabalho externo.