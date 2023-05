Polícia Civil registrou 76 pessoas desaparecidas e localizou 43 em três anos em Caratinga

DA REDAÇÃO- A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou Diagnóstico de Pessoas Desaparecidas e Localizadas nas Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais, no período de 2020 a 2022.

O objetivo do estudo é diagnosticar e descrever detalhadamente o perfil da pessoa desaparecida em Minas Gerais, a fim de que, no futuro, essas informações possam colaborar nas definições de estratégias para o enfrentamento do desaparecimento, através de políticas públicas ligadas especificamente à prevenção do desaparecimento de pessoas.

O relatório é resultado do trabalho da Diretoria de Estatística e Análise Criminal, da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP), e do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária (DHPP/DRPD).

Em Caratinga, em três anos, foi registrado o total de 76 pessoas desaparecidas. Foram registrados, em 2020, 31 desaparecimentos; 19 em 2021, e 26 em 2022. Também foram levantados os registros de localização de pessoas: 23 registros em 2020, 10 em 2021, e 10 em 2022.

Confira os dados da região:

Pessoas extraviadas ou desaparecidas

Pessoas localizadas