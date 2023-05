PM prende homem que passou em fundo de escola para roubar em residência

ENTRE FOLHAS – Um homem, que até o final dessa edição ainda não tinha sua identidade confirmada, foi preso nesta sexta-feira (26) em Entre Folhas depois de passar armado com um facão e uma barra de ferro pelo muro dos fundos da Escola Municipal América Ribeiro Lopes, e entrar dentro de uma residência para roubar.

De acordo com o sargento Rodrigues, o homem, que não é conhecido na cidade, começou a andar pelos fundos das residências para achar algum lugar mais fácil para tentar entrar e roubar. Quando ele passou nos fundos da escola populares chamaram a polícia. O homem tentou fugir pelo córrego, mas acabou sendo detido.

Temendo pela segurança dos alunos do ensino fundamental, a escola acionou os pais, que buscaram os filhos. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com o sargento Rodrigues, o homem disse que estava na cidade para colher café, mas ainda não tinha conseguido trabalho em nenhuma fazenda. Ele foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil em Caratinga.