Polícia Civil prende suspeito de agiotagem e extorsão

CARATINGA – A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (25), um homem de 43 anos no estacionamento de um supermercado. Segundo a PC, ele é suspeito de cometer crimes de agiotagem e extorsão.

De acordo com o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes, existe um tipo penal que prevê a punição para pessoa física que se passa por instituição financeira cobrando juros acima do mercado, que é o crime de usura, conhecido também como agiotagem.

No caso do investigado, além de praticar esse crime, se a pessoa não pagasse essa dívida, ou atrasasse por qualquer motivo o pagamento dos juros, ele não buscava os meios legais como poder judiciário, uma ação de cobrança, uma execução fiscal, mas utilizava da força física. “Ele passava a ameaçar, perseguir, e praticar lesão corporal contra as vítimas como forma de forçar o pagamento de quantia muitas vezes superiores às devidas. Por isso a Polícia Civil entente que além crime de agiotagem, ele também praticava extorsão, porque mediante grave ameaça e violência, ele exigia quantia em dinheiro, o que configura o crime de extorsão”, explicou o delegado.

Luiz Eduardo contou que em um dos casos, o investigado chegou a permanecer durante várias horas na porta da residência da vítima, ameaçando, depreciando a imagem dela, chegando a danificar sua casa. “Com base nessas informações e na gravidade das ameaças que eram praticadas contra a vítima, seus familiares e filhos, a Polícia Civil representou pela busca, apreensão e prisão preventiva do investigado que foi deferida e cumprida nessa quinta-feira (25)”.

Na casa do suspeito nada de ilícito foi encontrado, embora segundo delegado, ele já foi condenado em fatos passados por utilização de arma de fogo.

Para as pessoas que forem vítimas de agiotas, o delegado Luiz Eduardo explica que devem procurar a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência, levar todos os documentos relativos ao fato, principalmente se as ameaças forem feitas por meio de aplicativos de rede social, ou por telefone, para assim materializar o fato.

Diante de todos esses elementos a Polícia Civil vai instaurar o inquérito policial e apurar as condutas.

Em 2015, esse indivíduo preso nesta quinta foi detido pelo mesmo crime, na ocasião, eram mais vítimas, mas com a mesma forma de agir. A pena para o crime de extorsão é quatro a dez anos de prisão, e de usura, seis meses a dois anos. O investigado foi encaminhado ao presídio e o caso relatado ao poder judiciário.