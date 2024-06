Polícia Civil prende idosa conhecida como “Rainha do Tráfico” em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – A PolíciaCivil em Inhapim, na tarde dessa segunda-feira (10), cumpriu mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de uma mulher de 61 anos, e de um homem de 44, suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

As investigações se iniciaram em outubro de 2023 após diversas notícias sobre a persistência da investigada no tráfico de drogas no município de São João do Oriente. Com a verificação da procedência das informações, um inquérito policial foi instaurado em fevereiro de 2024.

Ainda no mês de fevereiro, a Polícia Militar cumprindo mandado de busca e apreensão na residência da investigada, conseguiuapreender drogas, expressiva quantia em dinheiro fracionado e um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 147 mil.

Com o prosseguimento das investigações, apurou-se que a investigada é apontada como responsável pelo controle de parte do comércio de drogas em São João do Orientee região.

Segundo a equipe de investigadores, estima-se que há pelo menos 15 anos, a suspeita é alvo de ações repressivas por parte das polícias Civil e Militar, todas sem sucesso, uma vez que até então não se conseguia elementos para prendê-la.

Ela é conhecida como rainha do tráfico ou rainha do pó. O nome, segundo se apurou, faz alusão à continuidade da suspeita no tráfico de drogas na localidade há quase duas décadas sem que fosse presa pelas forças de segurança pública, sobretudo porque as informações obtidas dão conta que as drogas são armazenadas nos diversos imóveis de propriedade da investigada, uns em seu nome, outros não, assim como na zona rural.

Consta no inquérito policial que a investigada coopta diversos colaboradores para auxiliá-la na venda de entorpecentes, distanciando-a do material ilícito, de modo que sempre tem um subterfúgio em eventual abordagem ou cumprimento de buscas judicialmente autorizadas. Um dos colaboradores no comércio de drogas por ela gerenciado foi identificado e preso na mesma atuação.

As investigações já foram concluídas e os investigados indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, ocasião em que a PCMG representou pela expedição de mandados de prisão em desfavor dos investigados.

Os mandados de prisão foram cumpridos e os indivíduos encaminhados ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da justiça.