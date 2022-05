Polícia Civil de Ipanema identifica autor de ameaça a Bolsonaro, após convite para a Festa do Queijo

Nesta quarta-feira(18), o prefeito de Ipanema Julio Fontoura de Moraes esteve com o presidente da República Jair Messias Bolsonaro e o convidou para a tradicional “Festa do Queijo” em Ipanema que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2022.

Tal fato foi amplamente divulgado nas redes sociais de toda a região, dentre elas o grupo de WhatsApp relacionado à torcida do clube de futebol da cidade denominado “IPANEMENSE”, onde um dos membros, após saber da possibilidade da vinda do presidente a esta cidade, fez a seguinte afirmação: “se eles não deu conta de matar ele não, eu vou dá, eu vou dá nele uma facada pro ceis vê, certeira a facada”, se referindo ao presidente.

Imediatamente a Polícia Civil iniciou diligências para identificar a autoria da ameaça, identificando e localizando o responsável pelo envio da mensagem. Ao ser indagado, o rapaz de 24 anos confirmou a autoria da ameaça, e afirmou ser o detentor do número telefônico utilizado para fazê-la. O indivíduo foi levado até a Unidade Policial onde foi perguntado sobre a motivação da ameaça, tendo alegado que “tudo não passou de uma brincadeira”, e que “ao ver a besteira que tinha feito” apagou a mensagem.

O autor da ameaça afirmou não ser filiado a nenhum partido político ou corrente ideológica, e que não foi influenciado por terceiros e não recebeu nenhum tipo de vantagem para fazer referida postagem.

Após ser formalmente inquirido pela Autoridade Policial o autor da ameaça foi colocado em liberdade. Uma cópia do Boletim de Ocorrência será enviada ao Ministro da Justiça, e caso o Presidente da República queira exercer seu direito de representação, será instaurado o procedimento adequado.

