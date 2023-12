PM reinaugura sede do destacamento em Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Na manhã dessa terça-feira (12) o destacamento da Policia Militar em Córrego Novo foi reinaugurado graças a uma reforma predial, onde o executivo e legislativo somaram esforços juntamente com a Policia Militar e realizam a obra.

Participaram da solenidade, o comandante do 62º Batalhão de Policia Militar, tenente-coronel André Pedrosa, acompanhado prefeito de Córrego Novo, Eder Fragoso de Souza, do presidente da Câmara Municipal Adriano Fernandes de Lima, além de secretários e vereadores. A população também participou ativamente do evento.

No trabalho de reforma foram feitas as trocas do piso e do telhado colonial, passando ainda pela instalação de cerca elétrica e câmeras de monitoramento nas imediações do destacamento.

“A reforma nas estruturas do destacamento é de suma importância para um melhor atendimento ao público externo e, ainda, melhores condições de trabalho para os militares que diuturnamente promovem segurança pública nesta cidade”, considerou o comando da PM em Córrego Novo.