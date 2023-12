Papa Francisco aceita renúncia e nomeia novo bispo para a Diocese de Caratinga

Por motivo de idade, dom Emanuel Messias deixa a função, que será exercida por dom Juarez Delorto Secco

CARATINGA- Logo cedo, os sinos na Catedral de São João Batista anunciavam mudanças na Diocese de Caratinga. A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado por dom Emanuel Messias de Oliveira. No mesmo ato, o foi nomeado como novo bispo para a diocese, dom Juarez Delorto Secco, atualmente bispo auxiliar do Rio de Janeiro.

Dom Emanuel está há 12 anos em Caratinga como bispo. Ele recebeu a imprensa para fazer um balanço de sua atuação e deixar uma mensagem de fé para a população.

O bispo renunciou ao cargo por motivos de idade, aos 75 anos. Atualmente a diocese de Caratinga tem 57 paróquias distribuídas em seis foranias sendo elas: Caratinga, Carangola, Inhapim, Ipanema Manhuaçu e Santa Margarida. O clero é composto por 74 padres diocesanos, 1 diácono permanente e 1 diácono diocesano transitório. Conta também com um grupo de mais de 25 padres religiosos Carmelitas, Sacramentinos de Nossa Senhora e Sacramentinos do Santíssimo Sacramento. Há também dezenas de religiosas, com destaque para a presença das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, que têm sua origem na própria diocese.

“No início de maio escrevi a carta para o Santo Padre entregado a Diocese, com o dever dos 75 anos de idade. Em julho ele já respondeu dizendo que aceitava a minha renúncia e que esperasse o novo bispo. Há uns 10 dias recebi o telefonema de que já havia sido nomeado o novo bispo e o anúncio ocorreu oficialmente nesta quarta-feira. É uma pessoa muito simples, aberta, comunicativa. Acho que a Diocese de Caratinga vai ganhar muito com a presença desse novo bispo”, destaca Dom Emanuel.

Dom Emanuel Messias destaca que o período em que esteve à frente da Diocese de Caratinga foi frutífero e muitas atividades foram desenvolvidas. “Fui muito feliz e os padres corresponderam, me ajudaram, meus assessores. Padre José Carlos me ajudou demais, o vigário geral, que me ajudou demais. Sem ele teria feito pouca coisa. Estamos agora entregando a Diocese bem-organizada, está faltando agora só ter uma rádio. Temos o Tribunal Eclesiástico organizado, bispo novo especialista nessa área também. A Cárita Diocesana, implantamos esse ano e ordenamos 38 padres em 12 anos, então, estamos com a metade dos nossos padres diocesanos muito jovens, idosos temos pouquíssimos. Uma diocese com 108 padres atualmente, contando os religiosos, bem-organizada e funcionando, graças a Deus. Agora é o sentimento do dever cumprido e 17 de fevereiro, às 16h vai ser a posse dele. Quando ele chegar a gente faz a cerimônia de posse canônica e fico emérito. Por enquanto sou administrador apostólico da Diocese”.

Após a cerimônia de posse do novo bispo, dom Emanuel permanecerá no Seminário de Caratinga, onde continuará sendo presença firme na vida da Diocese, com testemunho de fé. “Um pequeno sentimento de perda, porque estou entregando. Mas, estou próximo, presente, o que o bispo novo desejar estarei disposto a fazer. Queria deixar a benção para nosso querido povo e pedir desde já orações fortes para o novo bispo. Gostaria de abençoar a cada um, aos meus padres e a cada um do meu povo”.

Por meio de chamada de vídeo, o nomeado novo bispo de Caratinga dom Juarez Delorto também falou com a imprensa. “A expectativa é a melhor possível. No sentido de sempre dizer sim a Deus pela minha vocação e também de poder fazer o trabalho de missão, encontro com os padres, diáconos, leigos, religiosos e religiosas. De comunhão, unidade, alegria em servir a Deus, tenho uma espiritualidade muito Mariana. Acho que isso é muito importante pra nós. Quero entregar minha vida nas mãos de Deus e servir o povo de Deus com muita alegria, muita paz, anunciando o amor de Jesus”.

DOM JUAREZ DELORTO SECCO

Dom Juarez nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 4 de julho de 1970. Formado em Filosofia e Teologia é também bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim (FDCI). Possui especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e também em Formação de Educadores, promovido em convênio com a Escola de Formadores da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (Osib – SC), com sede em Florianópolis (SC).

Foi ordenado presbítero em 10 de março de 2001 em sua cidade natal e no dia 7 de junho de 2017 foi nomeado como bispo auxiliar para a arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo Papa Francisco, tendo recebido a ordenação episcopal no dia 9 de setembro do mesmo ano na diocese capixaba.

DOM EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

Dom Emanuel nasceu em Salinas, Minas Gerais, em 22 de abril de 1948. Fez o curso fundamental e o médio, em Governador Valadares. Concluiu o curso de Filosofia, em Mariana, no Seminário São José (1967-1968). E o curso de Teologia, em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana (1969-1972), especializando-se em Sagrada Escritura, no Pontifício Instituto Bíblico de Roma (1972-1975).

Recebeu o presbiterato em 4 de fevereiro de 1976, em Governador Valadares. Exerceu o ministério sacerdotal em Governador Valadares, como Vigário Paroquial e Pároco na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Ilha dos Araújos; professor de Sagrada Escritura no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga; Coordenador Diocesano de Pastoral; e Diretor Espiritual, em Minas Gerais, do Movimento “Fé e Luz”, serviço que continuou exercendo depois de bispo.

Foi sagrado bispo para a diocese de Guanhães, também em Governador Valadares, por dom José Heleno, no dia 19 de abril de 1998; e tomou posse dia 17 de maio daquele mesmo ano. Seu lema episcopal é: “A serviço da Misericórdia”.

Como bispo de Guanhães, foi também responsável pela dimensão Bíblico-Catequética do regional Leste II da CNBB; e Administrador Apostólico da diocese de Governador Valadares.

No dia 16 de fevereiro de 2011 foi nomeado, pelo Papa Bento XVI, como bispo da diocese de Caratinga e tomou posse no dia 20 de maio de 2011.

MENSAGEM DO NOVO BISPO

‘O Senhor é o iniciador e consumador da fé’

Eminência Revma. Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist.,

Reverendíssimo sr. Dom Emanuel Messias de Oliveira,

Reverendíssimos senhores bispos auxiliares e sacerdotes,

Prezados consagrados e seminaristas,

Querido povo de Deus,

A todos que nos ouvem e nos assistem pelas mídias sociais,

A Palavra de Deus nos ensina que “a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas” (cf. Hb 11, 1-3).

A Carta aos Hebreus enumera Abraão, Moisés e tantos outros personagens bíblicos que pela fé acolheram o chamado de Deus na sua vida (cf. Hb 1, 4-40).

“Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos no Senhor, que é o iniciador e consumador da fé, Jesus Cristo” (cf. Hb 12, 1-2).

É com essa fé e com os olhos fixos no Senhor que eu quero, com a graça de Deus, abraçar a nova missão que Deus me confiou, com o seu chamado, de ser pastor, para servir a porção do povo de Deus que está na Diocese de Caratinga, na região Leste de Minas Gerais.

Antes de tudo, agradeço a Deus pelo seu chamado à vida e aos sacramentos que recebi na minha diocese de origem, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Agradeço à minha família, aos meus pais, irmãos e avós que me educaram na fé e que me ensinaram o caminho de Deus e da Igreja, a qual me concedeu os sacramentos do Batismo, da Eucaristia e do Crisma.

Nesta mesma diocese, fui acolhido no Seminário Bom Pastor e no Seminário Maior São João Maria Vianney onde fiz meu curso de propedêutico, filosofia e teologia. No ano 2000, fui ordenado diácono, e no dia 13 de março de 2001, fui ordenado presbítero pela imposição das mãos, na época, do então Bispo diocesano, Dom Luiz Mancilha Vilela (in memorian), o qual agradeço infinitamente pela sua confiança em minha pessoa e na minha vocação.

Após a ordenação, fui enviado para a Paróquia São Miguel Arcanjo, na cidade de Guaçuí, onde permaneci por mais ou menos oito anos, na qual fui muito feliz e realizado em meu ministério.

De volta à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, trabalhei na Paróquia São Sebastião, no bairro Aquidabam, e, depois de uma ano e cinco meses, fui transferido para a Catedral São Pedro, no Centro, onde fiquei por oito anos.

Depois, pela fé, atendendo ao chamado da Igreja por meio do Papa Francisco, a quem sou imensamente grato tanto por esta nova missão a qual me foi confiada quanto a que fui nomeado, no dia 7 de junho de 2017, Bispo Auxiliar na querida Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Pelo seu Arcebispo Metropolitano, Sua Eminência, Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist., recebi três meses depois a ordenação episcopal, em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 9 de setembro do mesmo ano, adotando o lema: “Permanecei no meu amor” (Jo 15,9).

Desde o início, fui acolhido por Dom Orani, que me confiou muitas responsabilidades, e dele achei amparo nos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e a liberdade que me concedeu de trabalhar na missão que Deus nos confiou através de seu ministério. Muitas vezes, para bem desempenhar meu oficio de Moderador da Cúria Metropolitana, escutou minhas alegrias e angústias, após os almoços em reuniões informais, além das reuniões do governo e dos bispos que são semanais, para tomar decisões mais acertadas em determinadas situações. Neste tempo, quanto aprendi com o seu testemunho de missão e dedicação ao povo de Deus e ao clero.

Aos Bispos Auxiliares, companheiros de caminhada, agradeço pela amizade, carinho e ajuda em nossa Cúria Metropolitana. Muito obrigado pela partilha de nossa convivência e vida comunitária junto com Dom Orani. Como diz um cachoeirense: ‘são tantas emoções’. Sou grato por conhecer tantas pessoas que nos ajudam a ser feliz em nossa vocação.

Agradeço aos membros do Governo Arquidiocesano, ao clero, padres e diáconos pela acolhida e por colaborar com meu ministério na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Também minha gratidão aos religiosos, consagrados, seminaristas, aos colaboradores da Cúria Metropolitana e a todo o povo de Deus que tive a alegria de conhecer, conviver, celebrar e trabalhar juntos. Também as irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho, que servem o Palácio São Joaquim e o Centro de Estudos e Formação do Sumaré, pela amizade e carinho com que fazem as coisas tão simples e amáveis. Muito obrigado!

Ao exercer com fé a missão de Bispo Auxiliar no Rio de Janeiro, pude perceber como Deus me abriu caminhos. Quando recebi o comunicado do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, que o Santo Padre tinha me confiado a missão de pastorear o povo de Deus na porção de terras da Diocese de Caratinga, entendi que havia chegado o tempo de dar novos passos. O Senhor me chamava para uma nova missão. Era preciso dar o passo da fé, conforme citada a Carta aos Hebreus.

Toda nova missão traz inquietudes e expectativas, mas, como sempre fiz na minha vida, coloco toda a minha confiança em Deus. “A vida do homem justo está nas mãos de Deus” (Sb 3, 1a). Também, vou me esforçar para entrar pela porta estreita que leva à plenitude da vida (cf. Mt 7,13-14).

De posse do número de telefone do Bispo de Caratinga, repassado pelo Núncio apostólico, logo após a reunião em que estava participando, liguei para Dom Emanuel Messias de Oliveira, para saber se era verdade (risos). Ele estava em viagem, de carro, mas me atendeu, e disse que era isso mesmo. No mesmo dia, às 18h, ele me enviou uma mensagem: “Boa tarde Dom Juarez, hoje começo a rezar para o nosso Bispo de Caratinga com endereço certo! Vai ser uma oração com início, mas sem fim. Agora é compromisso de todos os dias. Deus há de abençoá-lo muito!”. Depois à noite, às 22h14, ele me enviou outra mensagem: “Bom repouso para o senhor com um sono tranquilo e muita paz interior”. Claro que ele sabia (e aconteceu) que eu não iria dormir aquela noite e a paz interior era pura inquietação devido à tamanha responsabilidade que irei assumir.

Fiquei feliz e agradecido pela disponibilidade de Dom Emanuel em me acolher e por suas orações. Já combinamos, e ele irá me receber após o Natal, e iremos conversar sobre a minha nova missão na Diocese de Caratinga. Agradeço as orações pela minha missão, e o seu testemunho e entusiasmo pela Igreja. Conte também com minhas orações.

Aos clérigos da Diocese de Caratinga, que exercem a missão sob as bênçãos de São João Batista, estou desejoso de encontrá-los e conhecê-los. Já estão em minhas orações e no meu coração de pastor, que deseja ser manso e humilde como o coração de Jesus. Após a posse canônica, que irá acontecer no próximo dia 17 de fevereiro, iremos agendar as visitas, encontros, retiros e demais encaminhamentos que são necessários.

Também o nosso abraço a todos os seminaristas e vocacionados. A Igreja precisa do entusiasmo e da generosidade de cada um para continuar a proclamar o coração da mensagem de Jesus Cristo. Vocês, que são o futuro da Igreja, já estão no meu coração e nas minhas orações.

Aos irmãos e irmãs consagrados o meu abraço e minha proximidade. Os carismas enriquecem a missão, o anúncio do Evangelho. Agradeço a presença e o testemunho de todos na diocese, que colaboram com seus dons na edificação do Reino de Deus.

Ao querido povo de Deus, juntamente com todos os agentes pastorais e lideranças eclesiais, vocês são uma ‘raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de particular propriedade do Senhor’ (cf. 1Pd 2, 9). Deus é bom, o nosso povo é bom. Estou feliz pela possibilidade de encontrá-los brevemente. Já estou rezando por vocês, e também peço orações para que possa exercer meu pastoreio com amor e dedicação.

Com a graça de Deus, quero fazer a Sua vontade. Que Ele me ilumine com seu Santo Espirito para a nova missão que estou abraçando pela minha fé em Deus meu Salvador, Jesus Cristo.

Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2023. Memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir.

Dom Juarez Delorto Secco

Bispo Eleito de Caratinga – MG

Saudação a dom Juarez Delorto Secco

Estimado irmão no episcopado, dom Juarez Delorto

Saudamo-lhes, com muita alegria, por sua nomeação ao governo pastoral da diocese de Caratinga, em Minas Gerais. Exortamos para que o senhor, em sua mais nova missão, deixe-se conquistar pelo Espírito, invocando-o todos os dias. E que o Espírito Santo seja o princípio de seu ser e de seu agir; que Ele esteja no início de sua atividade, encontro, reunião e anúncio.

“Com Ele não devemos ter medo, porque Ele, que é harmonia, mantém sempre unidas a criatividade e a simplicidade, suscita a comunhão e envia em missão, abre à diversidade e reconduz à unidade. Ele é a nossa força, o sopro do nosso anúncio, a nascente do zelo apostólico” (Papa Francisco Francisco, em Audiência Geral do dia 6 de dezembro).

Desejamos que, guiado pela ação do Espírito em sua vida, possa empenhar-se com criatividade e simplicidade na missão confiada, anunciando com alegria a misericórdia infinita do Senhor.

Que Deus o abençoe,

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros da Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

1º Vice-Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-Geral da CNBB

Agradecimento a dom Emanuel Messias de Oliveira

Estimado irmão no episcopado, dom Emanuel Messias

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifesta gratidão pelo seu ministério episcopal e, sobretudo, por sua dedicação ao longo desses 12 anos como bispo de Caratinga.

Recordamos que a Exortação Apostólica Pastores Gregis afirma que “antes de ser transmissor da Palavra, o bispo, juntamente com os seus sacerdotes e com todos os fiéis deve pôr-se à escuta da Palavra”, e acrescenta que “não há primado da santidade, sem escuta da Palavra de Deus, que da santidade é guia e alimento” (n. 15).

E o senhor soube, ao longo de seu pastoreio, confiar todos os dias à Palavra de Deus, sendo mestre da fé e autêntico educador. Também não poupou esforços e colocou em prática todas as iniciativas, inclusive as de uma concreta comunhão de vida, indicada pelo Concílio Vaticano II, graças à qual os presbíteros de sua diocese puderam ser ajudados a amadurecer na dedicação a Cristo e na fidelidade ao ministério sacerdotal.

Com toda a certeza, em seu pastoreio, o senhor foi um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, e na pureza.

Receba o nosso agradecimento por tanta entrega em favor do serviço evangelizador junto ao povo de Deus.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros da Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

1º Vice-Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-Geral da CNBB

Agradecimento a Dom Emanuel Messias de Oliveira e saudação a Dom Juarez Delorto Secco.

” Aprende, ó meu coração, a fazer aquilo que Jesus faria em meu lugar.” (São Pedro Julião Eymard)

O Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou, hoje, Dom Juarez Delorto Secco, bispo da Diocese de Caratinga, para suceder Dom Emanuel Messias de Oliveira, que, na data de hoje, se torna Administrador Apostólico, até a data de 17 de fevereiro de 2024, quando Dom Juarez tomará posse.

Dom Emanuel, nos anos em que foi bispo da Diocese de Caratinga, me ordenou presbítero em 05 de junho de 2011, também o Pe. Antônio Rocha de Araújo, sss e ordenou diáconos os hoje Pe. Eduardo Sales de Lima,sss, Pe.Francisco Haroldo de Paiva, sss, e Pe. José Cícero Marques Júnior,sss.

Queremos agradecer a Deus pelo dom da tua vocação e vida doadas em prol da Igreja e, também, a proximidade e presença junto aos sacramentinos presentes nesta amada Diocese de Caratinga. O Senhor, agora, assume uma nova missão: a emeritude! Desejamos um ministério frutuoso e de muita proximidade ao povo de Deus!

Dom Juarez, o Senhor faz o mesmo caminho do Pe. Edson Franco,sss, um sacramentino de Cachoeiro do Itapemirim, que dedicou sua missão em nosso Santuário de Nacional Adoração, no Rio de Janeiro e, depois, viveu sua missão no Santuário de Adoração Perpétua, em Caratinga/MG. Queremos agradecer pelo trabalho na Arquidiocese do Rio de Janeiro e desejar as boas-vindas à Diocese de Caratinga, colocando-nos à disposição para bem servirmos e contribuirmos com vossa missão, levando o Evangelho da Eucaristia aos quatro cantos da Diocese, como desejava nosso fundador, São Pedro Julião Eymard.

Seja muito bem-vindo e acolhido nas terras mineiras!

Conte conosco em nossa missão no Santuário de Caratinga

Fraternalmente,

Pe. Marcelo Carlos da Silva, sss

Provincial

Província Nossa Senhora de Guadalupe