PM e Bombeiros fazem balanço de ações relacionadas às chuvas

CARATINGA- A Polícia Militar e os bombeiros fizeram um balanço de suas ações durante as chuvas do final de semana.

De acordo o comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, os militares trabalharam diuturnamente em todos os municípios de sua área de abrangência. “Desde a expedição da nossa ordem de serviço, os militares do Batalhão já estavam em regime de prontidão, ou seja, em condição de serem acionados, caso o nível das águas aumentasse e esse acionamento ocorreu já no sábado pela manhã por alguns municípios, destaque para Raul Soares. Para se ter uma ideia, em torno de 70% de desalojados de todo nosso Batalhão está hoje nesta cidade, tivemos uma catástrofe um pouco maior lá”.

Luciano Reis ainda chamou atenção para notícias falsas que se espalham nessas situações de apreensão, o que prejudica o trabalho dos órgãos de segurança. “Acionamos nosso Plano de Contingência recebemos a informação de que teria havido o transbordamento a PCH Areia Branca e com isso até óbito. O problema que nós temos hoje nas redes sociais são as proliferações de Fake News, tivemos que deliberar um esforço para averiguar essa situação e constatamos que era falsa, o que fez com que aquele efetivo que estava socorrendo, atendendo a comunidade fosse desviado para verificar a questão das barragens”.

O comandante afirma que o Batalhão também recebeu informações verídicas relacionadas às barragens, que foram acompanhadas. “Temos três barragens na nossa área do Batalhão, que são de PCHs, Pipoca, Neblina e Areia Branca. Desde então, após esse acionamento, já tínhamos contatos com os monitores dessas barragens, fomos constatar in loco que estavam em regime de atenção por causa da cheia do Rio Manhuaçu e poderia causar o transbordamento, trazendo consequências para as comunidades do entrono. Passamos a monitorá-las a cada 30 minutos e fizemos a evacuação preventiva nos distritos de Santo Antônio do Manhuaçu, Tabajara, Conceição de Ipanema e Mantimento também, porque há uma outra barragem que não está na nossa área, mas que também traria transtornos”.

Para a PM, o planejado no plano contingencial foi executado com êxito. “Graças ao bom Pai não tivemos nenhum óbito em nenhum dos municípios que compõem o 62° Batalhão. Agora estamos no regime de recuperação desses locais e Polícia Militar de todo o estado está divulgando a campanha de arrecadação. Estaremos com a base comunitária móvel no centro da cidade, arrecadando colchões, roupas e alimentos. Ainda todos os quartéis estarão aptos a receberem esses donativos, para que possamos destinar aos municípios que estejam necessitando”.

O comandante do 2º Pelotão de Bombeiro Militar, subtenente Gildo também faz um balanço das ações desempenhadas. “Na noite de sexta-feira acionamos nosso Plano de Emergência e na madrugada de sábado já estava com 80% do efetivo do 2° Pelotão iniciando os trabalhos. De imediato acionamos também a sede do nosso Batalhão em Ipatinga e prontamente fomos atendidos pelo nosso comandante, que enviou algumas equipes tanto para Caratinga quanto para cidades vizinhas. Durante os trabalhos, realizamos resgate de pessoas que ficaram presas em suas casas devido a deslizamentos de terra; retirada de pessoas de residências que tiveram desabamentos. Contudo, não tivemos vítimas fatais em nosso município”.

Gildo ressalta a importância dos municípios vizinhos criarem estruturas da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). “A Defesa Civil Municipal é primeiro um órgão de socorro às pessoas em caso de calamidade pública e sendo atuante, ameniza muito o impacto daquela situação, como ocorreu em Caratinga. Tivemos os avisos em tempo hábil, onde a comunidade pôde acompanhar e nos auxiliar em nos nossos trabalhos”.

O Corpo de Bombeiros segue no trabalho preventivo através de vistorias. “A comunidade de Caratinga e cidades vizinhas, que porventura perceber trincas em suas residências, deslizamentos de terra, devem nos acionar por meio do 193, solicitando uma vistoria, para que possa garantir que aquela residência possa ser habitada ou não.