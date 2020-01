Santa Rita de Minas tenta restabelecer áreas atingidas pela chuva

SANTA RITA DE MINAS – O prefeito de Santa de Minas Ademilson Lucas Fernandes lamentou o impacto negativo das fortes chuvas que caíram no município durante a última semana. O prefeito disse que já foi restabelecido o tráfego no córrego do Jequitibá, assim como Tabuleiro II, que recebeu reparações e reconstrução de áreas atingidas. Segundo ele, todas as demais localidades já estão recebendo reparações de acordo com as necessidades emergenciais. O alerta de perigo de outros transtornos ainda continua, já que existe previsão de chuva para o município. A Administração Municipal decretou Estado de Emergência no último sábado (25).

Os danos causados pela chuva foram muitos, estradas foram bloqueadas por barreiras, casas e comércios foram invadidos pela água e lama, desabamentos de casas e pontes, algumas residências ainda estão sob risco, devido à queda de barrancos.

Alguns empresários se solidarizaram com o município para enfrentar este momento difícil, como foi o caso da empresa Líder Minas que enviou um caminhão-pipa para colaborar na limpeza do Posto de Saúde da Família, restabelecendo atendimentos aos pacientes.

