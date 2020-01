Comércio começa a retomar as atividades

Lojistas se concentraram nos trabalhos de limpeza, após a lama que invadiu os estabelecimentos

CARATINGA – No último sábado (25), quando a cidade foi assolada por fortes chuvas, alguns pontos do centro ficaram alagados, como parte da avenida Olegário Maciel e da Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova).

Com o acionamento da sirene de alerta de enchente por volta das 2h, a maioria dos comerciantes teve tempo de retirar suas mercadorias, evitando assim, maiores prejuízos.

Depois da água baixar, o nível do rio descer, foi o momento de trabalho pesado para os comerciantes na manhã desta segunda-feira(27), quando foi possível retirar a lama das lojas.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA esteve em algumas lojas para acompanhar o trabalho de recomeço, quando as mercadorias foram recolocadas nas prateleiras. E ouviu a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), sobre o trabalho preventivo realizado junto aos associados.

De acordo com a presidente da CDL, Sandra Carli, o dia de ontem foi de alívio para os comerciantes, que passaram um final de semana bastante apreensivo. “Hoje (ontem) pela manhã recebemos essa boa notícia que a chuva está se espalhando. Desde quinta-feira que estamos em monitoramento junto com a Defesa Civil e a prefeitura, praticamente sem dormir direito, preocupamos muito porque a área central é a nossa área do comércio e a mais afetada. Graças a Deus, passou esse susto nosso”.

Muitos comerciantes conseguiram evitar que suas mercadorias fossem atingidas pelas águas. Mas, alguns prejuízos foram registrados, como afirma Sandra. “Tivemos sim algumas perdas, alguns comércios infelizmente entraram água, mas não foi essa perda que estávamos esperando. Foi um alívio para todo mundo. E agora, nesta manhã, o comércio já está colocando as mercadorias no lugar, acredito que daqui a uns dois, três dias já esteja funcionando normalmente, com a força total. É voltar de cabeça erguida, temos força para trabalhar”.

Sobre estas situações, estão sendo realizados levantamentos, de forma a prestar assistência a estes associados. “Para vermos uma linha de crédito maior. Temos na CDL representantes do banco BDMG, já começamos a entrar em contato com eles para ver a possibilidade de nos ajudar’.

Sandra Carli ainda frisa que a CDL está de portas abertas para quaisquer dúvidas dos comerciantes. “Temos também uma câmera que monitora o rio 24 horas, estamos dando todos os alertas aos nossos associados e população em geral, porque pegamos também uma área muito extensa. Mas, graças a Deus, esse período está passando”.

DIA DE LIMPEZA

Edilaine Rosa de Souza, funcionária de uma loja de roupas para academia, que fica na avenida Olegário Maciel, contou que já estava acompanhando o alerta da Defesa Civil e quando a sirene foi acionada pela primeira vez, foi possível retirar toda a mercadoria. “Graças a Deus não temos prejuízo, o chão virou lama pura, mas já limpamos, agora é pedir a Deus que não venha enchente e pedir pelas pessoas que estão desabrigadas”, contou Edilaine.

Leidvania da Silva Batista, gerente de uma loja de roupas também na avenida Olegário Maciel, disse que foi possível fazer um trabalho na madrugada de sábado e retirar toda a mercadoria assim que a sirene foi acionada pela primeira vez. “Quando a água estava chegando à loja já havíamos retirado tudo, viemos no domingo fizemos a limpeza e hoje (segunda-feira, 27) retornamos com tudo para o lugar”, contou a gerente.