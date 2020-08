PM apreende arma e munições no ‘Morro da Antena’

CARATINGA – Uma das estratégias de prevenção criminal do 62º Batalhão de Polícia Militar, em especial os crimes contra a vida (homicídio/feminicídio), é o acompanhamento de casos de violência doméstica. E no final da manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Militar prendeu uma mulher, de 32 anos, na rua Coronel Chiquinho, no “Morro da Antena”, com arma de fogo e munições.

Uma equipe realizava o acompanhamento dos conflitos interpessoais entre a autora e seu ex-amásio, mas devido à possibilidade de evolução e agravamento do caso, surgiu a necessidade de acompanhamento mais constante.

Foi cumprido um mandado de busca na residência da mulher onde foram apreendidas uma pistola calibre 380 e 24 munições.

A mulher foi detida e conduzida para delegacia de Polícia Civil.