PlastDerm se consolida com novo conceito de medicina estética na região

CARATINGA- A busca por cirurgias plásticas é uma tendência que cresce a cada ano e os números comprovam. O censo bianual da Sociedade de Cirurgia Plástica (SBCP) estima que foi realizado no ano passado 1,7 milhão de operações no País, sendo 60% para fins estéticos. O Brasil é um dos países líderes em número de intervenções desse tipo.

Caratinga também tem contribuído, significativamente, para estes índices positivos com um novo conceito de medicina estética, que vem se consolidando em toda a região: a PlastDerm, administrada pelo cirurgião plástico Hedelberto Barbosa Gonçalves e a dermatologista Maysa de Paula.

O final de ano está se aproximando e este é um período bastante procurando por aqueles que querem caprichar no visual. Conheça os procedimentos disponíveis na PlastDerm Clínica e PlastDerm Centro Estético.

CIRURGIA E DERMATOLOGIA

A PlastDerm Clínica foi fundada em julho de 2018, já o Centro Estético iniciou suas atividades em novembro de 2018. Um ano de serviços prestados com excelência, transformando vidas e incentivando a autoestima. A clínica oferta os procedimentos de cirurgia plástica, com intervenções estética e reparadora; e de dermatologia clínica e estética. A estrutura dispõe de dois consultórios e uma sala de procedimentos.

Em cirurgia estética, a mamoplastia de aumento, a conhecida prótese de silicone; a mastopexia com prótese e a mamoplastia redutora. Também são disponibilizados abdominoplastia, lipoaspiração, rinoplastia e lifting facial. A cirurgia plástica reparadora tem como objetivo corrigir lesões deformantes, tais como queimaduras e pós-traumas.

Já relacionado à dermatologia clínica, a PlastDerm oferece atendimento profissional no tratamento de doenças como vitiligo, psoríase e micoses. Segundo a dermatologista Maysa, na área estética, procedimentos bastante cobiçados atualmente, como botox e harmonização facial. “Outra demanda que tem sido atendida pela clínica é a cirurgia dermatológica, focada, sobretudo, em pacientes com câncer de pele”.

Além de consultas de Cirurgia Plástica e Dermatologia, uma infraestrutura completa para pequenos procedimentos, como enfatiza a dermatologista Maysa de Paula. “Em cirurgia dermatológica, pequenas biópsias e extração de unhas encravadas; na cirurgia plástica, cirurgias menores, como orelhas de abano (ortoplastia) e das pálpebras (blefaroplastia); dentre outras, como correção de cicatriz e queloides, além de aplicações diversas de produtos”.

OS MAIS PROCURADOS

Na PlastDerm Clínica, na área de estética, os procedimentos mais procurados e que têm se mostrado os “queridinhos” dos pacientes são a prótese de silicone e lipoaspiração. “Temos uma técnica muito moderna que é a vibrolipoaspiração, onde fazemos a lipoaspiração de alta definição com o vibrolipo, aparelho eletrônico em que conseguimos fazer uma lipoaspiração mais segura com maior retirada de gordura”.

A maior procura é registrada nos meses das férias. A demanda é intensa nos meses de dezembro e janeiro, junho e julho, além da semana do Carnaval. Hedelberto explica o porquê desta preferência dos pacientes. “Junho e julho, especificamente, porque as pessoas viajam menos e é o mês do inverno, as pessoas gostam de operar no frio. Mas, quase que de forma equilibrada, dezembro e janeiro igualam a junho e julho pelo fato do período de descanso. A vantagem de dezembro é que o pessoal já emenda o natal, ano novo e tem todas as férias de janeiro, que são férias escolares também, então o período de recuperação agora é maior, por isso a procura também é muito alta. Nesse final de ano, queremos divulgar o nosso trabalho, convidar e agradecer à população de Caratinga e região que sempre tem prestigiado o nosso trabalho”.

De forma integrada, a PlastDerm dá total assistência a seus pacientes com um pós-operatório completo em cirurgia plástica, com a PlastDerm Centro Estético. Um dos cuidados são com as malhas cirúrgicas, fundamentais durante este processo, feitas sob encomenda, de forma individualiza, de acordo com o corpo de cada paciente.

SEGURANÇA

As cirurgias plásticas estão cada vez mais acessíveis, fazendo com que a autoestima atinja a várias camadas da população, como afirma Hedelberto. “É uma cultura do brasileiro, que é muito vaidoso. As cirurgias plásticas estão cada vez mais acessíveis, fazendo com que a autoestima esteja ao alcance de muitas pessoas”.

Apesar de os procedimentos estarem mais acessíveis é preciso planejá-los com cuidado. O primeiro passo que o paciente deve observar antes de procurar uma clínica é se os profissionais são devidamente habilitados. Na PlastDerm, este é mais um quesito que garante a satisfação e a segurança do cliente, comprovando a excelência dos serviços. “O cirurgião plástico tem que ser habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o dermatologista deve ser habilitado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ambos os órgãos regem as habilitações dos profissionais que podem atuar nessas duas áreas”, explica Hedelberto.

