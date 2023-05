Piedade de Caratinga faz história no JEMG

Com o basquetebol, pela primeira vez, município foi campeão em um esporte coletivo

PIEDADE DE CARATINGA- A Escola Estadual Frei Carlos conquistou um resultado histórico para o município de Piedade de Caratinga, na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais/JEMG. A equipe foi campeã na modalidade de basquetebol no módulo I (12 a 14 anos) e módulo II (15 a 17 anos) no sexo masculino.

Esta foi a primeira vez que o município foi campeão em um esporte coletivo no JEMG e já no primeiro ano de participação na modalidade. A escola sempre participou da modalidade futsal, porém, este ano, através da parceria com a Prefeitura e o “Projeto Mais Vida Mais Esporte” conquistaram os dois títulos em disputa na modalidade.

Um resultado muito festejado pelos professores, direção escolar e pelos atletas, principalmente, pelas vagas conquistadas para a Etapa Regional que acontecerá no município de Almenara entre os dias 3 a 9 de julho. Será a primeira vez que o município participará da etapa regional, motivo de orgulho para a cidade e de alegria para os estudantes/atletas da Escola Estadual Frei Carlos.