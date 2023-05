OPERAÇÃO RETOMADA – Gaeco recolhe mais de meia tonelada de droga, prende 28 pessoas e apreende vários veículos no Vale do Aço. Equipe esteve também em Caratinga

DA REDAÇÃO – O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), composto pelo Ministério Público e polícias, Civil e Militar deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Retomada, para cumprir 47 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão, no Vale do Aço, bem como nas cidades mineiras de Caratinga, Uberlândia, Contagem, Vespasiano, Conselheiro Pena, e no município catarinense de Palhoça.

Confirme informações preliminares, até as 7h, o resultado parcial aponta para prisões em flagrantes (28), apreensões de drogas (aproximadamente meia tonelada), armas (12), carros e quantias em dinheiro.

Além de equipes em terra, no Vale do Aço, a Operação Retomada conta com apoio de uma aeronave. “A operação conseguiu descortinar, de maneira integral, toda a cadeia da organização criminosa investigada, da base ao topo da pirâmide, individualizando a conduta de cada um de seus integrantes”, adiantou o chefe do 12º DPC, delegado geral Gilmaro Alves.

O balanço da operação será apresentado na manhã desta quinta-feira na sede do 12º Departamento de Polícia Civil, em Ipatinga.

