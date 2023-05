Colheita em Caratinga

Em Caratinga, a colheita está em um ritmo lento em virtude de pouca produção. Em alguns lugares da região a colheita nem bem começou e já acabou devido à baixa produção. Os comentários não são animadores para o mês de maio, podendo começar a fortalecer mais em junho. A esperança da maioria é o ano que vem. Esse ano só os cafés novos de baixa produção e os ‘esqueletados’ produzirão, segundo analistas da região.

Política

O prefeito Dr. Welington acelera obras na cidade e distritos. E pelo visto a estiagem favoreceu os canteiros das obras, fazendo com que empreiteiras licitadas avançassem em várias comunidades. O prefeito começa a receber das lideranças políticas a positividade do avanço de obras.

Divulgação!!!

O que vem sendo criticado pelas lideranças políticas do governo de Dr. Welington é a falta de divulgação das obras!!! Não é só na esfera da imprensa escrita e falada, mas nas placas de divulgação das obras.

Câmara

Se por um lado a prefeitura avança nas obras nas comunidades, por outro a oposição se manifesta contra o uso de máquinas na área rural. Com um volume de investimento alto nos distritos, a oposição vem questionando a estratégia do governo na aplicação dos recursos. Já a bancada rural, composta pelos vereadores Catita, Nego, Ricardo, Dete, Zé Cordeiro que toda ela é da base do governo, é só parabéns pelo governo nos investimentos.

Crítica

Outra crítica que muito se via ao governo municipal no período de chuvas era os buracos nas ruas periféricas da cidade. Pelo visto, os buracos foram tampados e as críticas esvaziaram no tempo. O que resta é a finalização da obra da avenida Ana Pena de Faria, que gerou grande desgaste para municipalidade devido as chuvas. A obra será finalizada antes do aniversário da cidade?

Aniversário de 175 anos

Caratinga comemora no próximo mês, 175 anos, e os são comentários que as festas de comemoração podem não ocorrer!!! O motivo seria os gastos com as obras da avenida Ana Pena de Faria, que a prefeitura teve que tirar do caixa de custeio do município, e que esvaziou a possibilidade de investimento nas festas.

Humphrey Lima

Nos bastidores os comentários são que o secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima estaria articulando junto ao prefeito para fazer algo mais em conta para não deixar passar em branco o aniversário da cidade. A turma da cultura está de biquinho!!! E não é para menos, afinal são 175 anos de comemorações. Vamos torcer para que o prefeito abra o cofre um pouquinho só e que as festas voltem!!!

Campo de Futebol do Santa Cruz

Uma obra importante do esporte caratinguense, o campo de futebol do bairro Santa Cruz, vai passando o tempo e pelo visto, não anda!!! O vice-prefeito Ronaldo da Milla e o vereador Irmão Emerson lutam pela autoria da obra. O que estaria faltando para finalizar? O Mauro Lopes???

Catita

O vereador Catita, do distrito de Santa Luzia, é só alegria com o prefeito Dr. Welington. O motivo é a finalização da obra do morro que liga o distrito ao Centro de Excelência do Café. Para Catita, será mais segurança para o trânsito entre as comunidades rurais do Volta Grande e Suíço à Santa Luzia. Um sonho de décadas sendo realizado pelo vereador.

PT

Começou uma disputa interna sobre quem será o candidato a prefeito do PT em 2024. Com Lula em alta no circuito nacional e internacional, avivou o partido da estrela solitária nas disputas municipais do ano que vem. Em 2020 o partido obteve 14,51% dos votos com o ex-prefeito João Bosco Pessine numa soma de 6.199 votos. Em 2024 já despontam duas linhas pelo apoio partidário em Caratinga, e de Lula atual presidente. Será que é a vez do PT de novo em Caratinga?

PT II

Pelo PT, há o comentário que empresário Renato da Casa do Ciclista poderia ser um dos candidatos. Ele, que entrou de cabeça na campanha de Lula em Caratinga, estaria pretenso a se filiar no partido antes do aniversário da cidade, como fruto de novos tempos. Tudo indica que as lideranças e militância partidária estão dando ‘ok’ para filiação.

Partido Verde

Se por um lado se o PT articula em nome de Renato da Casa do Ciclista, por outro lado parte do partido quer que Pedro Leitão seja representante da confederação, união de partidos do PT-PCdo B- PV- PSB. Alguns veem em Pedro Leitão seria o nome certo para aglutinar votos da esquerda e também de parcela da direita, já a influência de Pedro em boa camada forte da sociedade.

Giuliane Quintino

Outro fato que começa a ser ventilado nos bastidores é a possibilidade de Pedro (PV) receber apoio direto da vereadora Giuliane (PT) a sua candidatura pela federação. Giuliane, que poderia vir em tese como vice de Pedro, facilitaria para que a chapa de vereadores do PT pudesse ser mais disputada sem ela encabeçando a chapa, criando oportunidade de muitas novas lideranças entrarem no páreo em 2024 no partido de Lula.

JB Pessine

O ex-prefeito João Bosco Pessine, maior liderança eleitoral do PT em Caratinga, ao saber da possibilidade de Renato participar do pleito em 2024, deu todo apoio e elogiou as virtudes de Renato. Um apoio de JB a candidatura é meio passo na investida!!!

PSD

O partido do prefeito Dr. Welington, do ministro Alexandre Silveira e do ex-presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes, é da base de apoio ao governo Lula!!! Marchará com quem em 2024 em Caratinga??? Com a direita ou esquerda??? Taí um caminho duvidoso para os analistas políticos de plantão fazerem suas apostas.

Ernani

O ex-prefeito Ernani Campos Porto, que já foi prefeito pelo PSB e PSDB, agora é PMDB!!! Quem diria hein??? Ele que disputou com Zé de Assis (PMDB) e ganhou em 2000. Disputou com Fabinho (PMDB) e ganhou em 2004, agora 20 anos depois pode em 2024 disputar com o 15. “Os ventos mudam”, como dizia Magalhães Pinto ex-governador de Minas pela UDN.

Mauro Lopes e Wask Moraes!!! É 15!!!

Outro 15 muito conhecido foi o deputado Mauro Lopes!!! Que segurou o 15 por décadas, ver seu maior adversário no passado no 15. Há quem diga que quer ver o Wask Moraes gritar é 15!!! No palanque de novo!!! Será???