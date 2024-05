Pesquisa aponta que 80% dos apostadores brasileiros usam dispositivo móveis

O Brasil conta com mais celulares do pessoas há alguns anos. Isso é resultado da opção de boa parte da população em concentrar as suas atividades de lazer, trabalho e estudo em dispositivos móveis em substituição aos tradicionais computadores. E essa tendência não passa despercebida ao segmento de jogos, já que existe a necessidade de soluções para casas de apostas apropriadas.

A GR8 Tech surge para suprir essa lacuna no mercado nacional em função do reconhecimento do trabalho de excelência realizado. Hoje, o produto principal da empresa, o GR8 Sportsbook, é prestigiado por sua grande cobertura de eventos e robusto feed, suportando cargas de usuários com processamento antifraude em tempo real.

Além disso, o grupo conta com a plataforma GR8 Casino, elementos essenciais como CRM, gateway de pagamento, gestão de contas de jogadores, bem como soluções personalizadas como o iGaming Launch e iGaming Upgrade.

Perfil do apostador brasileiro

Atualmente, o Brasil é o terceiro país que mais realiza apostas online no planeta. Os americanos e ingleses estão na frente, enquanto indianos e italianos já foram superados pelos brasileiros.

Nos últimos cinco anos, o país registrou um aumento incrível de consumo, alcançando chegando a 281%, e subindo em junho de 2023, para 2 bilhões de minutos consumidos por mês, com 42, 5 milhões de usuários únicos.

Sendo assim, 80% desse público utiliza dispositivos móveis para jogar. Outros detalhes do perfil do apostador brasileiro incluem ainda que quase metade (49%) faz parte da classe C, enquanto 37% são das classes AB. Em relação à gêneros, 61% são homens com idade superior a 45 anos, já 39% são mulheres com idade superior a 45 anos.

De acordo com informações do Banco Central, a população gastou em torno de 11 bilhões de dólares em apostas esportivas e jogos online no ano passado (55 bilhões de reais na cotação atual).